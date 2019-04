A Lignano i Pinguini Tattici Nucleari

I Pinguini Tattici Nucleari, la band più irriverente della musica italiana, freschi della pubblicazione del quarto album “Fuori dall’Hype”, uscito il 5 aprile per Sony, saranno protagonisti al Concertone del Primo Maggio a Roma, dopo un tour costellato di sold out. Più di 20 milioni di streaming e oltre 7 milioni di views su Youtube per il gruppo capitanato da Riccardo Zanotti che annuncia oggi nuovi concerti estivi, tra cui un unico appuntamento in Friuli Venezia Giulia, in programma il 7 agosto all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (inizio alle 21.30). I biglietti per questo nuovo importante evento estivo, organizzato da Zenit srt, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, saranno in vendita online su Ticketone.it e in tutti i punti vendita a partire dalle 12 di giovedì 18 aprile. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.

Prima dell’uscita dell’album “Fuori dall’Hype”, con il quale hanno convinto definitivamente pubblico e critica, i Pinguini Tattici Nucleari, hanno pubblicato i singoli “Verdura” - inserita in Indie Italia di Spotify, che ha quasi raggiunto i due milioni di ascolti in poco più di un mese – “Sashimi” e la title track “Fuori dall’Hype”. “Hype è una parola che da qualche anno è entrata nel linguaggio comune. Per un artista, generare hype significa creare grande attesa per il proprio prodotto.

L'Hype non si spiega, non ha regole: capita, o non capita. Molti artisti passano la vita a inseguire la chimera dell'Hype, corrono e si dimenano per essere i prescelti. Spesso l'Hype si posa proprio su quegli altri artisti che stanno fermi, immobili, e non lo desiderano, come una farfalla. Vola dove la porta il vento, e poi se ne va di nuovo. Chi è fuori dall'Hype vive dove il vento non porta farfalle”.

I Pinguini Tattici Nucleari nascono nel 2012 quasi per caso a Bergamo. Vicini al genere indie rock dal 2013, Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Elio Biffi, Lorenzo Pasini, Simone Pagani e Matteo Locati esordiscono nel 2014 con l’ep “Cartoni animati”. Raggiungono il successo nel 2015 con il secondo disco “Diamo un calcio all’aldilà”, il cui singolo “Me want marò back” conquista pubblico e critica. Due anni dopo i sei giovani artisti irriverenti pubblicano “Gioventù bruciata”, un mix caleidoscopico di generi e tematiche in grado di colpire già dal primo ascolto, tra le cui canzoni spicca “Irene”, considerata dalla critica tra le canzoni italiane più belle degli ultimi 20 anni.

Il 18 gennaio di quest’anno esce il singolo “Verdura”, anticipazione del loro quarto lavoro discografico “Fuori dall’hype” (Sony) pubblicato lo scorso 5 aprile, nel quale la band dà più spazio al pop, al funk e al reggae, discostandosi leggermente dal mondo rock che ha caratterizzato gli album precedenti. Il nuovo album dà nome al tour, che ha già raccolto diversi sold out, con il quale Pinguini Tattici Nucleari toccheranno le principali città italiane, tra cui Lignano Sabbiadoro ad agosto.

Fra i prossimi concerti all’Arena Alpe Adria anche i live di Negrita (16 luglio), Irama (19 luglio), e Nomadi (4 agosto). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .