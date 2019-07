A Lignano ritorna 'Un palcoscenico per il Mondo'

Il festival internazionale “Un palcoscenico per il Mondo” fa tappa all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, tra le mete privilegiate di questa importante rassegna che tocca ogni estate le più note città marittime italiane. Mercoledì 24 luglio, alle 21, per un grande concerto organizzato con il sostegno del Comune di Lignano Sabbiadoro ai sessant’anni dalla sua fondazione e il progetto “Le Vie di Marco Polo” che mette in sinergia occidente ed oriente in nome dell’arte attraverso le antiche vie della seta, l’Arena Alpe Adria accoglierà artisti di fama internazionale provenienti da levante e da ponente, per un grande incontro di musica, solidarietà e cooperazione.



Ideato e diretto artisticamente dal riconosciuto musicista e direttore Antonio Moccia, il concerto a Lignano Sabbiadoro vedrà la straordinaria partecipazione di Mika Kunii, contralto giapponese dalla carriera internazionale, un’artista nota anche per essere nominata come “il contralto tanto caro a Papa Benedetto XVI” per gli apprezzati concerti in Sala Nervi e in Vaticano alla presenza del Pontefice.



Con lei il soprano dalla Spagna Carmen Claure, il baritono italiano Giorgio Caoduro e la pianista giapponese Sayaka Kodama. Voci bellissime e artisti raffinati per un ideale programma estivo dedicato alla migliore tradizione belcantistica italiana e alla canzone napoletana. Arie, cavatine, duetti e terzetti dalla Semiramide di Gioachino Rossini, dal Rigoletto e dalla Traviata di Giuseppe Verdi, con momenti pianistici di grande effetto nel nome di Antonio di Vivaldi e le più belle canzoni partenopee di Rodolfo Falvo ed Eduardo di Capua. Il concerto è ad ingresso con libera donazione e tutte le informazioni sono sul sito elevatianimania.it.