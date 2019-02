A Palmanova arriva Il Volo

Annunciato oggi il terzo grande nome della rassegna “Estate di Stelle a Palmanova”, contenitore che porterà nella città Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco alcuni importanti nomi della musica italiana e internazionale. Dopo quelli di King Crimson (6 luglio) e Antonello Venditti (11 luglio), a aprire il calendario sarà un più che gradito ritorno, quello de Il Volo. I tre tenori saliranno sul palco di piazza Grande sabato 22 giugno (inizio ore 21.30) per l’unica esclusiva data in Friuli Venezia Giulia del loro nuovo “Musica Tour”, che porteranno quest’estate solo in poche selezionate e prestigiose location e che vedrà il suo finale trionfale all’Arena di Verona.

I biglietti per il concerto di Palmanova saranno in vendita online su Ticketone a partire dalle 16 di sabato 16 febbraio e in tutti i punti vendita del circuito dalle 11 di sabato 23 febbraio. La rassegna “Estate di Stelle a Palmanova” è organizzata da Zenit Srl, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Palmanova e PromoTurismoFVG. Tutte le info e i punti vendita su www.azalea.it

Dopo il successo al 69° Festival di Sanremo, che ha portato Il Volo sul podio con il brano “Musica che resta”, continuano i festeggiamenti per i 10 anni di carriera del trio, con l’annuncio delle date del tour in Italia e con l’instore tour che seguirà l’uscita del disco “Musica” (Sony Music) prevista il 22 febbraio.

Il trio italiano che ha conquistato le platee internazionali vendendo milioni di dischi in tutto il mondo, Il Volo, festeggia infatti dieci anni di una lunga amicizia e di musica insieme. I tre ragazzi hanno cominciato la loro carriera giovanissimi, nel 2009, e la loro ascesa costante li ha portati a duettare con artisti del calibro di Barbra Streisand e Placido Domingo, a vincere il Festival di Sanremo a soli vent’anni, a riempire l’Arena di Verona e il Radio City Music Hall di New York, a raccogliere standing ovation nei tour in Europa, America e Giappone.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono partiti dal palco dell’Ariston che li ha visti nascere. Ora una serie di prestigiosi appuntamenti live, che testimoniano l’autentico successo de Il Volo in tutto il mondo in questi dieci anni di carriera, aspetta il trio da maggio 2019 a maggio 2020.

Si parte a maggio 2019 con un tour in Giappone dove già nel 2017 il trio aveva registrato il sold out a Tokyo e a Kawasaki. A fine maggio Il Volo sarà in Italia per due esclusive date a Matera. L’estate vedrà i tre artisti protagonisti nelle più belle location italiane, un tour imperdibile che culminerà con lo show all’Arena di Verona. In autunno Il Volo sarà in tour nelle città più importanti in Europa e in America Latina. I festeggiamenti per i dieci anni di carriera del trio italiano più famoso al mondo, continueranno fino a maggio 2020, con un tour negli Stati Uniti, in Canada e ancora tante sorprese. Il Volo ha recentemente ricevuto il Creator Award d’Oro, riconoscimento che YouTube attribuisce ai canali che superano 1 milione di iscritti.

Sabato 26 gennaio il trio italiano si è esibito a Panama in occasione della XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù, davanti a Papa Francesco e a oltre un milione di persone, durante la cerimonia della Veglia, nel Campo San Juan Pablo II. L’evento è stato trasmesso in mondovisione. Un appuntamento arrivato dopo un’altra grande avventura artistica e umana: a dicembre 2018 Il Volo ha vissuto per qualche giorno presso la base Unifil di Tiro, in Libano, per sostenere le truppe italiane in missione di pace.