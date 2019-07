A Pordenone una rock-band di culto: i Motorpsycho

Il Capitol di Pordenone ha già annunciato una delle date autunnali e per la città si tratta di un ritorno in grande stile. Il 9 ottobre, nella sala di via Mazzini, si esibiranno i Motorpsycho, gruppo alternative rock norvegese in tour da qualche mese e che ha moltissimi fans anche tra gli appassionati del rock ‘progressive’. Casualità: nel maggio del 2916, tre anni fa, proprio la band di Trondheim fu protagonista dell’ultimo concerto al Deposito Giordani, storica venue che per due devenni è stato un punto di riferimento per i live non soltanto in Friuli.

Il nucleo della formazione è composto da Ben Saether (voce, basso, chitarra, autore della maggior parte dei brani) e Hans Magnus 'Snah' Ryan (chitarra e voce), cui dal 2007 si è aggiunto il batterista Kenneth Kapstad. Nonostante nel corso degli anni diversi musicisti si siano avvicendati sul palco e in studio come membri aggiuntivi della band, dal vivo i tre si esibiscono senza altre aggiunte, con un muro di suono che attraversa i generi e i decenni .

Sinonimo stesso di eclettismo musicale, nell’ultimo decennio i Motorpsycho – diventati una vera e propria ‘cult-band’ con fans ad ogni latitudine - hanno pubblicato alcuni degli album più importanti del rock contemporaneo, compreso l’ultimo ‘The Crucible’, uscito a marzo e osannato da pubblico e critica per le influenze rigorosamente anni 60 e 70, la straordinaria professionalità e la capacità di stupire con un suono che fugge da ogni definizione.