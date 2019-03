A Sacile omaggio al genio di Leonardo

Proseguono gli eventi legati al 50^ anno di fondazione del Piccolo Teatro Città di Sacile, che nel corso del 2019 si renderà promotore di un progetto culturale più ampio dedicato proprio agli “Anniversari” come fulcro di un percorso trasversale a varie epoche e dinamico nelle collaborazioni culturali che contribuiranno a renderlo particolarmente ricco di proposte.

Il piano degli eventi, che ha già al suo attivo il sostegno della Fondazione Friuli, ha recentemente ricevuto anche la conferma di un finanziamento da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, grazie anche ad una cordata di partner che annovera tra gli altri il Comune di Sacile, il Comune di Budoia, l‘Associazione teatrale La Bottega di Concordia Sagittaria, l’UTE di Sacile e Altolivenza e Radio Palazzo Carli.



Proprio questi due ultimi soggetti saranno coinvolti in uno dei segmenti specifici, ovvero quello che vedrà al centro la figura e l’opera di Leonardo da Vinci, di cui ricorre nel 2019 il 500^ anniversario dalla morte. Primo atto di questa sinergia, un ciclo di conversazioni di carattere storico-musicale curate dalla Presidente dell’UTE Marta Roghi con la consulenza musicale di Peter Nemnich, che saranno trasmesse da Radio Palazzo Carli a partire da venerdì 22 marzo nella fascia oraria 11.03-12.00. Dopo due appuntamenti introduttivi che hanno proposto un excursus storico tra Medioevo e Rinascimento, le prossime trasmissioni saranno interamente dedicate alla vita, opere, commenti e giudizi (contemporanei e successivi) su Leonardo, figura ricca di esiti in tutti i campi del sapere, dall’arte alla scienza, dalla filosofia alla musica, oltre che importante riferimento di un’intera epoca, per le sue implicazioni nelle coeve vicende storico-politiche.



Gli appuntamenti, in agenda fino al 19 aprile, saranno inoltre una sorta di “prologo” ad un altro prodotto culturale che sarà realizzato nei prossimi mesi dal Piccolo Teatro insieme all’UTE di Sacile e Altolivenza, ovvero una pubblicazione di scritti originali intorno alla vita di Leonardo, anche nella sua breve presenza friulana, prodotti dalle ricerche e dalla fantasia del Laboratorio di Scrittura Creativa UTE e quindi interpretati dagli attori del Piccolo Teatro e de La Bottega.



Il percorso dedicato all’Anniversario di Leonardo avrà infine un altro approfondimento importante nel corso della prossima programmazione del format “A Tavola con…”, che presenterà un interessante focus sul mondo in cui visse il genio del Rinascimento, tra Italia e Francia, dove appunto si concluse la sua vita. Questo evento potrà avvalersi nuovamente della collaborazione del Comitato per il gemellaggio di La Réole ed inoltre dell’Associazione di cultura francese “Peter Martinc” di Capodistria, oltre che della Delegazione pordenonese dell’Accademia italiana della Cucina.