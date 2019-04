A San Vito al Tagliamento la trilogia di Alberto Fasulo

La sua città, San Vito al Tagliamento, si prepara alla trilogia dei film del regista Alberto Fasulo, già vincitore del Marc'Aurelio d'Oro al festival del cinema di Roma. Infatti, all’interno della rassegna cinematografica organizzata dalla Pro San Vito all’Auditorium Zotti, si terrà una mini-rassegna dedicata proprio al regista sanvitese, reduce dal successo dell’ultimo film Menocchio, il quale sarà presente in sala per commentare insieme agli spettatori i suoi film.



"È con piacere - ha dichiarato il direttore artistico della rassegna Alessandro Venier -, poter ospitare questi tre film di Alberto Fasulo, che, oltre ad essere uno dei più significativi registi del panorama nazionale, è anche un sanvitese doc. Visto il successo del suo ultimo film Menocchio, abbiamo pensato di chiudere la stagione con un momento dedicato a lui e al suo cinema. Oltre a una nuova proiezione di Menocchio, riprorremo al nostro pubblico, dunque, Rumore Bianco, che ha per protagonista il fiume Tagliamento e Genitori, il documentario in cui si parla di disabilità. Avremmo il piacere di ospitare, in tutte e tre le proiezioni, lo stesso regista che ci spiegherà la genesi dei film e ci introdurrà alla visione”.



Si parte martedì 30 aprile alle 21 con Rumore Bianco, un film “d'osservazione”, come lo ha definito il suo autore, che ha per protagonista il fiume Tagliamento. Poi venerdì 3 maggio alle 21, Genitori. Il regista friulano racconta il suo avvicinamento a un'associazione di famiglie di disabili. E infine, domenica 5 maggio alle 18 Menocchio. Il film dedicato a Domenico Scandella, detto Menocchio, il mugnaio del paesino friulano di Montereale Valcellina che nel XVI secolo fu processato dalla Chiesa cattolica romana con l’accusa di essere un eretico. Il regista sarà presente in sala a tutti e tre le proiezioni.



La rassegna cinematografica è organizzata dalla Pro San Vito al Tagliamento in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché con Friulovest Banca che ha sostenuto l’acquisto del proiettore digitale e la rassegna Circuito Cinema. Durante la rassegna prezzo intero 6 euro a biglietto, ma sono previste riduzioni per studenti fino a 26 anni, adulti sopra i 65 anni, possessori di Carta giovani Fvg, martedì e Circuito cinema (4 euro). Per informazioni oltre al telefono 0434.875075, attive anche le sezioni digitali su web (www.prosanvito.it) e Facebook (pagina Procinema San Vito).