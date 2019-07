A Spilimbergo tra ricordi Anni ’60 e la ricerca di nuovi talenti

Fino a qualche anno fa, le serate a Spilimbergo erano quelle di chiusura per Folkest, che ha invece ancora molto da offrire, negli oltre 50 appuntamenti che arriveranno fino ad agosto, con ‘sconfinamenti’ a Koper e in Cadore. Il lungo week-end nella città dei mosaici coincide con molti eventi speciali, a partire dalla consegna del Premio alla Carriera a Nada, lunedì 8, quando in piazza Duomo è prevista anche la serata finale del Premio Folkest-Alberto Cesa, nato per valorizzare tutta la musica in grado di dar voce alle radici culturali di qualsiasi parte del mondo.



Venerdì 5 le prime eliminatorie coi concorrenti selezionati in tutta Italia. Sabato 6 il via a una nuova iniziativa, Parole e Musica: una serie di incontri e approfondimenti a tema musicale, ma anche il Premio Letterario Folkest, una serata per raccontare Fabrizio De André con amici e colleghi quali Enzo Gentile e Giulio Casale, una per I suoni del ’68 e altro ancora. Tra gli eventi musicali in piazza Duomo, sempre sabato 6, il progetto musicale Saturday Night with Elton John della Tomat Band, nato da un’idea di Davide De Lucia, Flavio Paludetti, Andrea Del Favero e Cristian Cecchetto.



Martedì 9, sul piazzale del Castello di Udine, una ‘coda’ in linea con le scelte artistiche del festival: una tappa del Love & peace tour di due protagonisti assoluti di una stagione indimenticabile, Shel Shapiro e Maurizio Vandelli. Nel 50° anniversario di Woodstock, la storica voce dei Rokes – oggi diventato anche apprezzato attore – e il leader dell’Equipe 84 (forse la band tricolore più amata degli Anni ’60) presenteranno un concerto-show-recital dedicato alla storia della canzone italiana dalla beat generation a oggi.