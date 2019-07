Nuove opportunità per chi vuole fare cinema, per filmmakers e attori che potranno apprendere tutti i segreti della settima arte attraverso la pratica. A ottobre, infatti, aprirà a Trieste il Centro Sperimentale del Nuovo Cinema Internazionale, una vera e propria scuola di Cinema dove si impareranno tutti i segreti della settima arte attraverso la pratica.

Nessun genere è messo a priori su un piedistallo: dalla Fiction al Documentario, dalla Serie Televisiva alla sequenza Youtube, saranno gli studenti a decidere cosa vogliono realizzareare e come.

L’attento aiuto di professionisti affermati permetterà a filmmaker e attori di non prendere direzioni “sbagliate”, o di prenderle con la consapevolezza delle proprie scelte.

In questa prima fase sono previsti due corsi principali per professionisti .

Sarà possibile optare anche per delle formule “Week End” (2 ore, 1 giorno alla settimana) per le persone libere solo il fine settimana, o desiderose di saperne di più sull’arte cinematografica senza volersi impegnare a tempo pieno (per il momento).

Sono previsti anche dei laboratori nelle scuole, in cui i ragazzi proveranno a realizzare un film insieme.



Seguire dei corsi di professionisti che si trovano concretamente dietro e davanti la macchina da presa è un ottimo mezzo per iniziare davvero a fare i propri film. Ciò vale con qualsiasi mezzo tecnico, dallo smartphone alla macchina da presa vera e propria, passando per i diversi DSLR.

Come diceva un grande Maestro, Ermanno Olmi: “Non ci vogliono grandi mezzi per far cinema, ci vogliono grandi idee”.

Questa idea è stata una grande rivelazione per Mario Feroce – che di Olmi è stato allievo –, fondatore e direttore del CSNCI, che la fece sua e, con il suo film LE SABLE totalizzò quasi cinque milioni di visualizzazioni su Youtube in un solo anno (attualmente non è più visibile poiché censurato, secondo le regole di Youtube, per la presenza di nudi, sebbene casti). Si tratta di un film indipendente, diffuso in DVD da Antiprod, realizzato con mezzi quasi inesistenti.



La scelta di Trieste non è un caso. Trieste è in effetti la città mitteleuropea per eccellenza. La sua bellezza, la sua posizione geografica, a cavallo fra tre mondi, la sua vicinanza al mare, alle colline e ai monti, la presenza del Carso con tutte le sue meraviglie, la rendono attrattiva per un'infinità di riprese.

E ciò avviene già da tempo, con film come Ombre su Trieste diretto da Nerino Florio Bianchi nel 1952, La ragazza di Trieste diretto da Pasquale Festa Campanile, con Ornella Muti nel 1982, Il ragazzo invisibile diretto da Gabriele Salvatores nel 2014, e molti altri.

Ma come pensare a Trieste senza pensare alla sua bellissima regione? Il Friuli Venezia Giulia è una magnifica fonte d’ispirazione, senza limiti paesaggistici e umani. Luigi Zampa vi ha diretto Cuori senza frontiere nel 1950, Salvatore Samperi, nel 1978, Ernesto (tratto dall'omonimo romanzo di Umberto Saba), Giuseppe Tornatore, nel 2006, La sconosciuta, e così via.

Non bisogna poi dimenticare il legame di questa terra con la vicina Slovenia, nazione piccola ma ricca di paesaggi meravigliosi e fermenti culturali. Le potenzialità cinematografiche di una collaborazione transfrontaliera hanno trovato recentemente espressione nel fortunatissimo film del 2013 Zoran, il mio nipote scemo, del regista Matteo Oleotto.





“Creare una scuola di cinema qui mi è sembrato una conseguenza naturale” dice Mario Feroce, l’istigatore di questa avventura della casa di produzione francese Ange Producteur.

Anche se non vi è nato e vive ormai da anni a Parigi, Mario Feroce considera Trieste come la sua città. “Ci ho vissuto i primi anni ella mia vita, quelli in cui ti formi, quelli che ti restano dentro per sempre... e che porti negli occhi, regalandoli a ogni tuo sguardo...”.

Il CSNCI ha voluto dare un segnale forte con la sua presenza e sottolineare l'importanza della ricerca nel cinema, troppo spesso sottomesso a regole conformative che tolgono poco a poco la capacità di analisi e di riflessione dello spettatore.

Il cinema e l’audiovisivo in generale hanno subito un’evoluzione notevole negli ultimi anni, e ciò non si arresterà. Il CSNCI vuole fornire ai nuovi talenti i mezzi per inserirsi in questo movimento, creando anche nuove forme narrative e visive.

Un Centro di Sperimentazione dunque, dove sia possibile seguire le proprie idee e dar loro forma durante il biennio.

È necessario dare continuità a questi programmi e favorire sempre di più la collaborazione con gli altri Paesi, garantire un'adeguata formazione per stimolare la crescita professionale di queste nuove generazioni (senza limiti di età).



I corsi inizieranno mercoledì 2 ottobre 2019, per l’anno scolastico 2019/20, per concludersi venerdì 12 luglio 2020.

La sede provvisoria è lo spazio TivarnellART, in via Tivarnella 5, 34132, Trieste.



Info sul sito: www.csnci-scuolacinema.it.