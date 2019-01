A Trieste omaggio ai Beatles e Back to Amy

Ci avviciniamo agli ultimi appuntamenti totalmente gratuiti di Movies and Music Stars di Casa del Cinema di Trieste per ERPAC - Ente Regionale PAtrimonio Culturale della Regione Friuli Venezia Giulia: mercoledì 30 gennaio al Teatro Miela vengono proiettati due film: alle 20:30 THE BEATLES: 8 DAYS A WEEK di Ron Howard (USA, 2016, 99’), documentario incentrato sulla prima parte della carriera dei Beatles (1962-1966), anni in cui la band raggiunse il successo mondiale. Il regista Ron Howard narra come John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr si unirono diventando quel fenomeno straordinario che tutti conosciamo come “I Beatles.” Un racconto costituito da filmati rari e inediti, che esplora il dietro le quinte della band, il modo in cui decidevano e creavano la loro musica e costruivano insieme la loro carriera, mostrando l’incredibile personalità e lo straordinario dono musicale che caratterizzavano ciascuno di loro. Il film si concentra sul periodo dal viaggio dei primi Beatles all’epoca di The Cavern Club di Liverpool per il loro ultimo concerto al Candlestick Park di San Francisco nel 1966.



Il secondo documentario proiettato a seguire sarà THE BEATLES: STG PEPPER & BEYOND di Alan G. Parker (It Was Fifty Years Ago Today… Sgt Pepper and Beyond, GB, 2017, 90’). Dopo Eight Days a Week, che racconta la nascita del mito e l’incredibile “stagione” live dei ragazzi di Liverpool, questo documentario racconta i dodici mesi più cruciali della carriera della band: l’anno in cui i Fab Four sospesero i tour diventando gli artisti più innovativi del mondo in sala di registrazione. Con immagini e interviste inedite si racconta il periodo magico degli Abbey Road Studios, la nascita delle canzoni e il lancio dell’album che più di ogni altro ha segnato la loro storia. Un nuovo capitolo per approfondire quell’avventura che forse è ancora oggi la più rivoluzionaria del panorama culturale mondiale.

La serata sarà presentata da Eugenio Ambrosi e verrà introdotta da un djset tutto dedicato ai Beatles, curato da Dj Jaguar.



All'ingresso verrà consegnato un coupon per visitare la mostra in corso al Magazzino delle Idee Trieste Stars: Ritratti Fotografici di Terry O'Neill a prezzo promozionale



Il secondo appuntamento della settimana è sabato 2 febbraio 2019 alle 16:00 al Magazzino delle Idee per un live che accompagnerà i visitatori della mostra. La band Back to Amy si esibirà in versione acustica, in un concerto interamente dedicato alla grande artista britannica Amy Winehouse. Il quartetto, composto da Michela Grilli alla voce principale, Joy Jenkins e Maddalena Murano ai cori, accompagnate dal maestro Tiziano Bole alla chitarra, proporrà i brani più famosi della cantante rivisitati in chiave unplugged, come Back to Black, Rehab, You know I’m no good. Un’atmosfera intima e coinvolgente che si avvicina a quella del live irlandese The day SHE came to Dingle, per raccontare la vita di un’artista vera e completa, che è riuscita in poco tempo a lasciare il segno nella storia della musica contemporanea.