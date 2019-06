A Udine torna La Mente che Danza

Nell'ambito della sesta edizione de L’arte non mente, guidata da Donatella Nonino al Parco di Sant'Osvaldo, a Udine, il 16 giugno è andato in scena lo spettacolo “La Mente che Danza”, un progetto di danza e fotografia nato nel 2018 da un’idea della ballerina e coreografa Giorgia Cuttini.

Arte non Mente prende vita all’interno e all’esterno del Padiglione 9 dell'ex ospedale psichiatrico, il luogo dove venivano rinchiuse le donne chiamate agitate. Lo spettacolo che ha riscosso un notevole successo di pubblico sarà replicato domenica 7 luglio in occasione del finissage della manifestazione. Sarà ripetuto tre volte, ogni 30 minuti, per dare modo a tutti di poter entrare e godere dello spettacolo a partire dalle 21.