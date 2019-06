A Villa Manin è il momento di The André

Progetto nato quasi per gioco per amore del grande Fabrizio De Andrè e del suo repertorio, The Andrè è uno dei più importanti fenomeni musicali contemporanei. In pochissimo tempo il suo percorso artistico raggiunge l’attenzione del web (conta oltre 4 milioni e mezzo di views su YouTube!) e contestualmente dei principali media nazionali per le rivisitazioni di celebri brani trap e poi indie, in cui omaggia Faber, immaginando come si sarebbe cimentato ai giorni nostri cantando i testi di questa nuova scena musicale: da “Scooteroni” dei rapper Gué Pequeno e Marracash a “Cupido” del trapper Sferaebbasta, passando per “Habibi” di Ghali, “Cono Gelato” della Dark Polo Gang e tante altre hit contemporanee.

The André è l’azzardo poliedrico di un giovane ragazzo laureando in Letteratura all’Università di Milano che ha inevitabilmente diviso anche i fedelissimi di Faber, ottenendo però il consenso di Dori Ghezzi e della Fondazione De Andrè che lo hanno invitato ad esibirsi lo scorso anno al Teatro Dal Verme di Milano, in occasione della presentazione del libro “Anche le parole sono nomadi”. All’inizio di quest’anno è inoltre uscito il suo album di debutto “Themagogia – Tradurre, tradire, trappare”.

The André arriva in Friuli Venezia Giulia: si esibirà domenica 23 giugno alle 11.30 del mattino nel Parco di Villa Manin a Codroipo e sarà il protagonista del secondo appuntamento di “Concerti nel Parco”, la rassegna ideata dall’Erpac (Ente Regionale per il Patrimonio Culturale) per proporre alle famiglie e ai bambini una domenica alternativa e per far scoprire l’immenso patrimonio naturalistico della residenza dogale, una delle ville venete più grandi d’Italia, autentico gioiello artistico e simbolo culturale della regione.

La rassegna “Concerti nel Parco”, che si inserisce nell’ambito di “Villa Manin Estate 2019”, proseguirà domenica 30 giugno, sempre alle 11.30 del mattino, con il trio brasiliano-milanese dei Selton, il 7 luglio con il trio swing de Les Babettes che per l’occasione saranno accompagnate da Mr. Wallace All Stars e il 14 luglio con l’unico concerto in Fvg di Morgan. Domenica 21 luglio, alle 5.30 del mattino, è invece fissato il concerto all’alba con il pianista compositore Remo Anzovino (Nastro D’Argento 2019 – menzione speciale Musica Nell’Arte), uno dei più importanti esponenti della scena strumentale nazionale e internazionale.

La rassegna si concluderà giovedì 25 luglio alle 19 con il concerto dell’ArTime Quartet denominato “Tutti i suoni del Quartetto d’Archi” e organizzato per il Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli.