A Villa Manin caccia alle favole per bambini e concerti

Teatro di figura, spettacoli e giochi per bambini e musica si incontrano da giovedì 4 a domenica 7 luglio al Parco di Villa Manin a Passariano di Codroipo (UD), nell’ambito di “Villa Manin Estate 2019”, la straordinaria rassegna ideata dall’ERPAC (Ente Regionale per il Patrimonio Culturale) in collaborazione con una rete di associazioni e professionisti del movimento culturale regionale con l’obiettivo di far scoprire il patrimonio artistico e naturalistico della residenza dogale e di proporre delle attività alternative soprattutto per la famiglie e i bambini.



Alle ore 18:00 di domani, giovedì 4 luglio, andrà in scena “Il Teatrino delle Fiabe, Il Gatto con gli stivali” con Giancarlo Vulpes e pupazzi di Ada Mirabassi, primo appuntamento del percorso realizzato con il Centro Teatro Animazione e figure di Gorizia. L’artista in scena alternerà il ruolo di attore, narratore e animatore: la celebre storia verrà raccontata in modo dolce e delicato, con semplicità efficacia e situazioni comiche, punteggiate di piccole gag e momenti di stupore.



Nella giornata di sabato 6 luglio il Parco di Villa Manin ospiterà un doppio appuntamento (ore 10:30 e ore 17:00) con “Caccia alla favola”, l’originalissima performance ideata da Antonella Caruzzi e Antonio Zugno: un itinerario animato, alla scoperta dei personaggi di sette celebri favole di Fedro, Esopo e Orazio rilette dal geniale illustratore friulano Francesco Tullio Altan. Con l’ausilio di una mappa che contiene le istruzioni per giocare, adulti e bambini potranno avventurarsi fra alberi, sentieri e radure e il parco diventerà così il grande palcoscenico di questa “caccia speciale”, che sarà impreziosita anche dall’intervento di Elena De Tullio e Alice Melloni, due attrici che guideranno i giovani spettatori in questo percorso alla scoperta dei grandi classici.



Alle ore 11:30 di domenica 7 luglio sotto gli alberi si terrà il quarto appuntamento di “Concerti nel Parco”, che ha già visto protagonisti nelle scorse domeniche The Uppertones, The Andrè e i brasiliani Selton. Le attesissime protagoniste saranno Les Babettes, accompagnate per questa speciale performance dalla controparte maschile di Mr Wallace All Stars, una formazione scoppiettante che durante il concerto non finirà mai di cambiare e stupire e che ha già fatto un lungo tour in Cina nei mesi scorsi.

Les Babettes sono il trio vocale vintage swing tutto al femminile, originario di Trieste, che ha debuttato nel 2013 al Pupkin Kabarett e poi ha calcato importanti palcoscenici live e televisivi, da Umbria Jazz con Joe Bastianich agli Home Visit di X Factor.

Dai classici dello swing al boogie woogie, al più puro rock’n’roll, senza esclusione di colpi, quello di domenica mattina con Les Babettes e Mr Wallace All Stars sarà uno show pieno di adrenalina tutto da ascoltare, guardare e da ballare.