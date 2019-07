Abba Stars a Ronchi

Lunedì 15 luglio 2019, con inizio alle ore 21.00, presso la Piazzetta Francesco Giuseppe di Ronchi, si terrà un concerto - ad ingresso libero - con le più belle e note canzoni del famoso quartetto svedese ABBA. Una serata all’insegna del revival e della musica pop con il gruppo ABBA Stars di Praga (Repubblica Ceca).



Il quartetto ABBA Stars viene da Praga ed è considerato come uno dei migliori complessi musicali d'Europa che si dedica esclusivamente alla musica del famoso gruppo svedese. I componenti del complesso di Praga sono insieme già da 15 anni e ovunque si esibiscono ottengono ottimi successi. Il gruppo ha inciso due CD e ha alle spalle molte esibizioni televisive. Le due principali vocalist sono ottime cantanti che nella loro carriera hanno collaborato con le più svariate orchestre e partecipato a diversi musical. Si sono esibite anche nell'opera nazionale.

Gli ABBA Stars si esibiscono spesso in Austria, Germania, Polonia e Francia, ma sono stati ammirati anche nei Caraibi, negli Emirati arabi e in Tailandia. Sono considerati copia perfetta del leggendario gruppo svedese con valutazioni del pubblico e della critica che raggiungono apprezzamenti davvero regevoli. È la seconda volta che gli ABBA Stars si esibiscono in Italia. Nell’aprile dello scorso anno infatti si sono esibiti presso il teatro “G. Verdi” di Gorizia, riscuotendo un ottimo successo tra il pubblico.



Il concerto è promosso dal Comune di Ronchi dei Legionari, in collaborazione con la cooperativa culturale Maja di Gorizia (nell’ambito della rassegna musicale “Across the border”), il Kulturni dom di Gorizia e l’associazione “Jadro” di Ronchi dei Legionari.