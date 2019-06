Al Balducci lo spettacolo 'Tracce', acquarelli di umanità varie

Spettacolo in occasione delle iniziative per la Giornata Mondiale del Rifugiato. 'Io accolgo', Rete Dasi Fvg, il Centro Baludcci e Ics, in collaborazione con eTielleZeta, presentano 'Tracce', acquarelli di umanità varie, liberamente ispirato a 'Voci Rimosse - I profughi di Eidomeni' di Alberto Flego. Per la regia di Sara Galiza e Lorenzo Zuffi.



Appuntamento al Centro Balducci, giovedì 27 giugno, alle 20.30.



Interpreti:

Abdullah Abdullah

Abdullah Naderi

Benedetta Ermacora

Chiara Serlva

Francesco la Pia

Giorgio Mastrolia

Marta Pesamosca

Martina Andrioli

Rafeeq Hemat

Sirwan Wasta Mahmood



Consulenza Musicale: Mr. Towa

Costumi: Sara Galiza/Lorenzo Zuffi