Al Festival di Sanremo i sosia del Friuli Venezia Giulia

Torna il Festival di Sanremo e il tradizionale appuntamento con i sosia del Friuli Venezia Giulia. In questi giorni il folto gruppo è partito alla volta di Sanremo per l’incontro Nazionale e annuale dei sosia. Saranno ''presenti'' Lady Gaga, Madonna, Mina, Celentano, Vasco, Zucchero, Pavarotti, Frank Sinatra, Elton John, Pino Daniele,Patty Bravo, Antonacci, Lady Diana, Amy Winehouse, Briatore, e molti altri.



Domenica 3 febbraio e per tutta la settimana nell’ambito del Festival di Sanremo, al teatro Ariston si ritroveranno i sosia di artisti di ieri e di oggi. Martedì 5 è in programma il grande evento di canto e sfilata di moda di artisti vari della Miranda Liz, mentre sabato 9 l'appuntamento è all'Ariston, alle 17, per il gran finale e riprese Rai. Parteciperanno i sosia di: .



Nell’occasione verrà presentato il primo calendario regionale dei sosia del Friuli Venezia Giulia.