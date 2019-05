Al Kulturni dom l'organo portativo di Leonardo

Pensare che, senza contributi, c’è chi ha lavorato per una decina d’anni per rendere possibile la concretizzazione di una delle invenzioni di Leonardo: l’organo portativo con tastiera verticale a mantice, antenato dell’odierna fisarmonica, anticipata di circa 300 anni. Sulla base di un progetto presente nel cosiddetto Codice Madrid II, il liutaio friulano Mario Buonoconto ha realizzato interamente a mano - in collaborazione con Denis Biasin di Azzano Decimo - uno strumento a tastiera verticale, con una serie di canne e un mantice a doppia azione.



Già utilizzata da diversi musicisti è stata presentata lunedì scorso nell’ambito del progetto “Leonardo oltre i confini” al Kulturni dom di Gorizia, dal noto fisarmonicista triestino Aleksander Ipavec – Ipo, la ‘fisarmonica di Leonardo’. Per l’occasione, oltre a illustrare il funzionamento, è stato consentito al pubblico anche di provare questa ricostruzione, molto differente dalle fisarmoniche moderne ad ancia libera. Si tratta di una sorta di ‘anello mancante’ tra l’organo portativo e l’organetto, che nella versione ricostruita rappresenta un vero miracolo, visto che il progetto non aveva trovato una realizzazione pratica, né da parte di Leonardo, né da parte di altri.



Ci sono voluti pertanto nove anni di pazienza e studio a Mario Buonoconto di Majano per riportare in vita la fisarmonica ideata da Leonardo da Vinci e rimasta solo un progetto sulla carta. Armato di passione per il lavoro e di una straordinaria dedizione, Buonoconto si è infatti basato sul progetto originale di Leonardo - che era anche un abile suonatore di lira da braccio – contenuti in alcuni disegni tratti dal Codice Madrid II ed è riuscito a ridare voce allo strumento. L’eccezionalità dello strumento realizzato da Buonoconto, che testimonia come Leonardo avesse anticipato di 300 anni la nascita della fisarmonica così come la conosciamo oggi, sta nel fatto di essere perfettamente funzionante e utilizzabile. E il musicista Aleksander Ipavec lo ha di fatto dimostrato lunedì scorso nella galleria del Kulturni dom con una maestosa esibizione, durante l’inaugurazione della mostra “Sine Sole Sileo” sulle meridiane di Simon Zamar e Aurelio Pantanali.