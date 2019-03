Al Palamostre in scena Philippe Entremont e il Quartetto d’archi Pražák

Un imperdibile evento per gli appassionati di musica da camera: lunedì 11 marzo alle ore 20.30 il Teatro Palamostre di Udine ospiterà il grande pianista Philippe Entremont e il Quartetto d’archi Pražák, formato da Jana Vonášková e Vlastimil Holek (violini), Josef Kluson (viola) e Michail Kanka (violoncello). Il concerto, organizzato dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia e dall’Associazione Amici della Musica di Udine, propone un programma che parte con il Quartetto op. 77 in Fa maggiore di Haydn, prosegue con Quartettensatz B120 di Dvořák e si conclude con il monumentale Quintetto in Fa minore di Franck, una delle opere più significative della produzione del compositore.



Classe 1934, Philippe Entremont, è una delle grandi personalità artistiche del Novecento e continua ad essere richiestissimo dalle società concertistiche. L’età pare non influire sul travolgente pianismo del Maestro che, dal debutto alla Carnagie Hall di New York appena diciottenne, ha fatto più volte il giro del mondo nel corso di una luminosa carriera internazionale, non solo come strumentista ma anche come direttore d’orchestra. Il virtuoso francese ha lavorato con i più grandi solisti al mondo ed è uno dei più attivi musicisti in sala d’incisione. È stato insignito della Grande Croce dell’Ordine del Merito della Repubblica Austriaca e della Croce d'Onore per l'Arte e la Scienza, è Comandante dell'Ordine di Merito, Comandante dell'Ordine Arte e Letteratura e Comandante della Legione d’onore in Francia.

Fondato nel 1972 da alcuni studenti del Conservatorio di Praga, il Quartetto Pražák è tra i più importanti ensemble di musica da camera a livello internazionale. Si esibisce regolarmente in tutta Europa e ogni anno effettua tournée negli Stati Uniti e in Estremo Oriente, con un repertorio che spazia dal barocco al contemporaneo.



La prevendita si tiene al box office del Palamostre. Biglietti: intero 18 euro, ridotto convenzioni e over65 12 euro, ridotto speciale studenti under29 10 euro.

