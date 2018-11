Al Palmanova Outlet 'The Messengers Mass Choir'

Il ricco programma delle iniziative natalizie promosse dal Palmanova Outlet Village include un evento da non perdere. Sabato 24 novembre, alle 16, nella piazzetta principale del Village, sarà possibile assistere a un’esibizione davvero unica. Ospiti d’eccezione dell’outlet friulano saranno i “The Messengers Mass Choir”, formazione corale nata come “Friuli Venezia Giulia Gospel Mass Choir” nel mese di novembre del 2005 da un seminario finalizzato alla divulgazione del canto e della cultura gospel nella nostra regione. Scopo principale di quest’associazione è far conoscere il canto gospel e spiritual in modo più diretto e ampio possibile, così da non essere relegato a momenti particolari dell’anno.



Il fine, dunque, è farlo diventare una vera e propria “colonna sonora” nella vita. La formazione, 45 cantanti, è composta da persone di tutte le età, molto affiatate, piene di energia ed emozioni da trasmettere. Il gruppo, eterogeneo e multietnico, è guidato dalla giovane direttrice Lucia Lesa e dal noto pianista/hammondista Mauro Costantini. Della band fanno parte il chitarrista Roberto Colussi, il bassista Luca Emanuele Amatruda e il batterista Simone Gerardo. Nel corso degli anni, The Messengers Mass Choir ha preso parte all’attività di due grandi corali: The Powerful Gospel Chorale, formazione composta da 7 cori del Triveneto, che si riunisce in occasione di particolari eventi riuscendo a mettere assieme fino a 200 coristi, e Italian Gospel Choir, che, per tre volte, è riuscita a raccogliere da tutta Italia circa 500 cantanti sul sagrato del Duomo di Milano, accompagnata da cantanti gospel del calibro della Reverenda Minatee e di Donald Lawrence. Tra le tante importanti collaborazioni del The Messengers Mass Choir merita ricordare quelle con Cheryl Porter (18/12/2010 a Cremona), Sherrita Duran (luglio 2011 a Bibione e dicembre 2013 a Udine) e Mario Biondi (Arena di Verona, 18 settembre 2011).



Per quanto riguarda la formazione gospel e gli scambi culturali, The Messengers Mass Choir ha preso parte anche alla manifestazione internazionale Gospel Air in Svizzera (Martigny 2009 e 2012, Carouge 2010, Losanna 2016), riscuotendo consensi entusiastici. Nel 2015, la corale gospel friulana ha registrato un nuovo disco negli studi Angel’s Wings, intitolato The Mass Message, che ha dato ufficialmente inizio a un nuovo capitolo della storia di questo gruppo. Nonostante la musica gospel resti sempre il filo conduttore di questo lavoro discografico, la corale abbraccia generi musicali diversi e brani noti con arrangiamenti inediti.