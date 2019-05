Al via "Risuonanze 2019 - Incontri di nuove musiche", intelligente e prezioso festival internazionale, promosso dall’Associazione culturale TKE di Tricesimo, improntato a una mission ben precisa: reagire con forza alla sempre maggior ingerenza delle dinamiche tipiche del mercato di massa nei rapporti fra le opere dell’ingegno e dell'espressività umana non destinate a quel fine.



Giunta alla settima edizione, la rassegna può contare sul coinvolgimento di un gran numero di compositori, musicologi e intellettuali, accomunati dal desiderio di segnare una svolta rispetto ai citati processi di massificazione nel settore della musica. Cinque gli eventi concertistici in programma (fra il 31 maggio, l'1, il 2 e il 10 giugno, in diverse sedi), durante i quali saranno presentate, come sempre in prima esecuzione assoluta o in prima italiana, opere di ben 48 compositori internazionali: la maggior parte di esse sono commissionate direttamente dall’organizzazione mentre 15 sono state selezionate nel corso di una "Call for Scores" internazionale, che ha raccolto quasi 400 adesioni da ogni parte del mondo.



L'articolata programmazione consentirà al pubblico di ascoltare creazioni di compositori molto noti così come di giovani autori emergenti, con un ampio spettro di età, nazionalità, stili e linguaggi. Da segnalare, nel lungo elenco, le new entry Roberto Andreoni, Kalevi Aho (finlandese), Paolo Marchettini e alcuni nomi già presentati in passato, Sonia Bo, Gilberto Bosco, Giorcio Colombo Taccani, Fabrizio De Rossi Re, Carla Rebora e Gabrio Taglietti. Come di consueto, il programma di sala includerà una raccolta di saggi inediti, offerti da compositori e musicologi: nell’edizione 2019 i contributi arrivano dai musicologi Paolo Emilio Carapezza ed Enrico Fubini e dai compositori Gilberto Bosco, Jacobo Durán Loriga, Carlo Galante e Andrea Talmelli. Tutti i concerti, la cui esecuzione è affidata a interpreti specializzati nella musica contemporanea, saranno accompagnati e impreziositi di momenti di dialogo, anche informale, tra compositori, musicisti e pubblico.



"Risuonanze 2019 – incontri di nuove musiche" gode della collaborazione di Progetto Cultura Nuova (Comuni di Campoformido, Martignacco, Pagnacco e Pasian di Prato), Comuni di Udine e Tricesimo, Casa della Musica/Scuola di musica 55 di Trieste e Associazione Culturale Progetto Quattro Stagioni. Patrocinano l'evento la S.I.M.C. - Società Italiana Musica Contemporanea e il Club Unesco di Udine mentre la Camera dei Deputati ha offerto il proprio patrocinio alla serata conclusiva, in programma per il 10 giugno. L’edizione di quest'anno del festival consolida la media-partnership di Radio Capodistria e TV KoperCapodistria: la prima trasmetterà in differita tutti i concerti.



IL PROGRAMMA DI RISUONANZE 2019 - INCONTRI DI NUOVE MUSICHE

"Risuonanze 2019 - Incontri di nuove musiche" si aprirà venerdì 31 maggio, alle 20.45, nell'Auditorium comunale Elio Venier di Pasian di Prato: Rocco Rescigno (trombone) eseguirà musiche di Andreina Costantini, Stefano Procaccioli, Kalevi Aho, Rossano Pinelli, Massimo Varchione, Joao Pedro Oliveira, Gianluca Deserti, Antonio Agostini e Daniele Bertoldin.



Seconda e terza tappa della rassegna sabato 1 giugno, a Udine, nella cornice di Casa Cavazzini: alle ore 18 Ghenadie Rotari (fisarmonica) interpreterà brani di Paolo Marchettini, Idin Samimi Mofakham, Martyna Kosecka, Biagio Putignano, Haris Kittos, Sara Carvalho, Hugo Vasco Reis, Arshia Samsaminia e Ivan Buffa; alle 21, invece, nella stessa location i violinisti Verena Rojc e Oliver Dizdarević proporranno musiche di Paolo Longo, Anna Bofill Levi, Andrea Talmelli, Fabrizio De Rossi Re, Mohammad Amin Sharifi, Paolo Manfrin, Nicolas Vérin e Joseph Pereira.



Quarto concerto domenica 2 giugno, nuovamente a Casa Cavazzini, alle 20.45: Tiziano Cantoni (flauti), Enrico Cossio (oboe) e Nicola Bulfone (clarinetti) eseguiranno brani di Giorgio Colombo Taccani, Bruno Zanolini, Umberto Bombardelli, Davide Pitis, Carla Magnan, Carlo Galante, Annachiara Gedda, Egid Joechl, Jane O’Leary e George Stevenson.



Gran finale lunedì 10 giugno, a Trieste, all'Auditorium della Casa della Musica: sul palco, alle 20.45, Akiko Kozato (mezzosoprano) e Adele D’Aronzo (pianoforte), che interpreteranno musiche di Giuseppe Colardo, Gilberto Bosco, Roberto Andreoni, Carla Rebora, Gabrio Taglietti, Sonia Bo, Keiko Takano, Hunter Coblentz, Mladen Tarbuk, Kirsten Strom e Dimitrios Katharopoulos.