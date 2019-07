Al via Note del Timavo - Tango da Pensare

Al via la trentaduesima edizione di Note del Timavo - Tango da Pensare, Stagione Concertistica a cura dell'Associazione Culturale Punto Musicale che da molti anni si è radicata e propone i suoi appuntamenti in alcuni dei luoghi più suggestivi della nostra regione. Oltre a includere le due anime principali della produzione artistica di Punto Musicale, quella classica e il genere Tango dalle origini agli sviluppi odierni, questa edizione proporrà una sezione dedicata al cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, occasione che ha consentito la proposta di particolari appuntamenti che incroceranno arte e cultura.

La manifestazione aprirà i battenti sabato 20 luglio e si concluderà il 20 dicembre, dopo aver toccato tutte le province del Friuli Venezia Giulia. Sarà divisa in tre sezioni, scandite dal tipo di programmazione: dal 20 luglio al 31 agosto, l'attesa estate di Note del Timavo - Tango da Pensare XXXII edizione che contempla, si, i tradizionali eventi di Tango da Pensare, ma rinnova ed amplia l'offerta artistica presentando ad apertura lavori la parte classica di Note del Timavo, ispirata al genio di Leonardo; dal 9 settembre al 6 ottobre, l'anima tradizionale, tra le sedi storiche della rassegna; da novembre, ultimi eventi tra tango e jazz.

Miratamente, la sezione estiva proporrà la maggior parte dei suoi appuntamenti presso il Castello di Colloredo di Monte Albano, sede oramai storica di Note del Timavo - Tango da Pensare, ma consoliderà la collaborazione con l'antico borgo di Polcenigo, partita la scorsa edizione, con due importanti spettacoli-concerto presso la corte di Palazzo Salice Scolari o, in caso di mal tempo, presso il Teatro Comunale.

Dal 9 settembre, la classica programmazione riporterà Note del Timavo presso il sito originario della Stagione, la chiesa di S. Giovanni in Tuba, presso le Foci del Timavo, a S. Giovanni di Duino (TS), naturalmente mantenendo la tradizione autunnale anche presso il Castello di Colloredo con due appuntamenti in collaborazione rispettivamente con il Conservatorio di S. Cecilia, Roma, e Centro Studi Musica & Arte di Firenze per la classe di musica da camera del Maestro P. Masi.

Da novembre poi, ultimi eventi tra tango e jazz, nelle città di Trieste e Gorizia ma anticipati da un'importante evento di Tango da Pensare a Roma, il 15 novembre, all'Ambasciata Argentina en Italia, presso l'Ufficio Culturale - Casa Argentina, che sarà il significativo evento inaugurale della sezione conclusiva 2019.

Risalto quindi al proseguo della tradizione nei luoghi storici di S. Giovanni in Tuba, presso Duino Aurisina, dove l'Associazione è presente da trentadue anni, Colloredo di Monte Albano, dove Punto Musicale propone da sedici stagioni la sua attività concertistica presso il Castello, e Polcenigo, importante borgo storico che continuerà a far risuonare le atmosfere di Note del Timavo.

Sguardo attento anche nel mantenere questi eventi presso Trieste, dove Tango da Pensare è partito, nel 1998, Monfalcone, Gorizia e Roma, con l'importate invito da parte dell' Ambasciata Argentina en Italia, che da una decina d'anni appoggia la manifestazione con il suo alto patrocinio e che in questa edizione ha invitato Punto Musicale a presentare un suo concerto a Roma.

L'organizzazione è a cura dell'Associazione Culturale Punto Musicale per la direzione artistica di Carla Agostinello, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, la collaborazione del Comune di Colloredo di Monte Albano, del Comune di Polcenigo, della Comunità Collinare del Friuli, Proloco di Colloredo di M.A., e tanti altri importanti enti; si avvale dell'Alto Patrocinio dell'Embajada del la República Argentina in Italia di Roma, della collaborazione di Fundacion Astor Piazzolla di Buenos Aires (Presidente Laura Escalada Piazzolla), Conservatorio di S. Cecilia, Roma, citandone solo alcuni.

Ecco nel dettaglio gli eventi Note del Timavo - Tango da Pensare proposti dal 20 luglio al 31 agosto: inaugurazione di Note del Timavo sabato 20 luglio, presso il Castello di Colloredo di M.A., corte esterna, ma anche sale interne, con la sezione " La saggezza del visionario, Leonardo da Vinci e la legge universale del Bello" e la presentazione della mostra " L'idea in atto, l'organo di Leonardo, dal folio, recto, del Codice di Madrid II, 1500-2008", dedicata agli strumenti non convenzionali colti dalla storia e costruiti dall'artista Mario Buonoconto. Alle ore 19.00, conversazione con l'artista Buonoconto e lo speciale intervento del Prof. Franco Bacchelli, docente di filosofia medievale all'Università di Bologna; alle ore 21.00, concerto dal titolo " Il genio a confronto, da Leonardo ai giorni nostri", tenuto dall'orchestra da camera " Gruppo Strumentale Veneto", ma sostenuto dagli intermezzi in prosa dell'attore Vanni De Lucia e da Antonio De Lucia.

Sabato 27 luglio, ore 21, Castello di Colloredo, sarà la volta dell'evento "Pari e dispari, matematica, musica e arte, sentieri paralleli verso la vetta della conoscenza", prefazione al tema a cura di Lorenzo Pizzuti, astrofisico, e dimostrazione musicale attraverso il recital dedicato alle variazioni Goldberg di J.S. Bach, del M° Riccardo Risaliti.

Ci si sposta, mercoledì 31 luglio, ore 21, presso la corte di Palazzo Salice Scolari, a Polcenigo, con "Leonardo Preannunciato; l'uomo, la natura, il cosmo nel repertorio della Rinascenza", per un percorso a ritroso nel tempo a cura di InUnum Ensemble, e l'introduzione al tema di Elena Modena.

Da Polcenigo, Palazzo Salice Scolari, partirà sabato 3 agosto, ore 21, la sezione dedicata a Tango da Pensare Estate, con lo spettacolo - concerto "Tango, canzone & poesia", a cura dell'Ensemble Lunfardo, composto dagli argentini Darìo Polonara, bandoneòn, e Carlos Adrian Fioramonti, chitarre classica ed elettrica, da Carla Agostinello, pianoforte, e Anna Maria Castelli, cantattrice; con le coreografie dei ballerini Nicoletta Pregnolato e Giuseppe Colabello, Marina Martin e Massimo Marchetto.

Replica, ma con la novità delle coreografie dei ballerini argentini Eliana Emilse Berzins e Alfredo Andres Rutar, domenica 4 agosto, ore 21, presso la corte esterna del Castello di Colloredo di M.A. dove procederanno tutti i successivi appuntamenti di Tango da Pensare Estate 2019.

Sabato 10 agosto, ore 21, sarà la volta di un bandoneonista di fama quale Juanio Mosalini, sostenuto da Adrian Fioramonti, chitarra, con l'esecuzione delle loro ultime composizioni di tango nuevo. Sabato 17 agosto, ore 21, per " Due parole con la storia", conversazione sulla biografia "Un racconto scritto sul pentagramma della memoria" di Hugo Aisemberg, tra il Maestro e Carla Agostinello; a seguire, recital pianistico di Aisemberg.

Ultimo appuntamento estivo, sempre presso il Castello di Colloredo, con un altro divo internazionale del bandoneòn, Victor Hugo Villena, argentino ma residente in Francia, e della violinista francese Sabrina Condello, per una commistione tra musica classica, tango tradizionale e nuevo.

Gli spettacoli sono ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti. Info su: www.puntomusicale.org