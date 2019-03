Alessandra Ammara arriva a Cormons

Il festival Enoarmonie, che propone l'insolito quanto apprezzato abbinamento fra la grande musica e prestigiosi vini regionali e nazionali, fa tappa, per la prima volta nella storia della rassegna, a Cormons, dove domenica 3 marzo, alle 18, nella sala civica del palazzo comunale si esibirà una delle migliori pianiste italiane, Alessandra Ammara. Il ruolo dell'enorelatore (con qualche intrusione, forse, sulla tastiera, a quattro mani) spetterà, nell'occasione, a Roberto Prosseda, anch'egli affermato pianista, marito della Ammara e appassionato degustatore, che guiderà il pubblico alla scoperta delle correlazioni fra i brani in scaletta e i vini proposti in abbinamento, scelti dall'Enoteca di Cormons fra la migliore produzione delle aziende del territorio. Il repertorio toccherà quattro scuole che hanno dato tantissimo al repertorio pianistico, quella napoletana di Domenico Scarlatti, la spagnola di Isaac Albeniz, quella francese di Claude Debussy e infine la russa di Anton Scriabin.

Alessandra Ammara, che vanta l'affermazione in prestigiosi concorsi internazionali, affianca alla carriera solistica un'intensa attività nel campo della musica da camera. Particolarmente significative le sue incisioni, fra le quali vari CD dedicati a Chopin (4 Ballate), Schumann (Carnaval, Davidsbündlertänze, Album per la Gioventù), Scelsi (Preludi), Ravel (Miroirs, Gaspard de la Nuit) per l’etichetta tedesca Arts, tutti premiati come “Best of the Month” da varie riviste specializzate inglesi e americane. Nel gennaio 2014 la Brilliant Classics ha pubblicato il suo CD dedicato alla musica pianistica di Roffredo Caetani, in prima incisione mondiale. Nel 2015 Ammara ha intrapreso il progetto di incisione dell'integrale pianistica di Debussy per Piano Classics. Dal 1999 forma un duo pianistico stabile con il marito, con il quale ha inciso l’integrale per pianoforte a quattro mani di Mendelssohn, pubblicata nel 2015 dalla Decca.

Roberto Prosseda gode di una fama internazionale soprattutto come scopritore di alcuni inediti e specialista dell'opera omnia di Felix Mendelssohn, che propone con successo da anni in mezzo mondo.

Il concerto di Cormons gode, oltre che del sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e del patrocinio del Comune, della sponsorizzazione di Civibank, dell'Enoteca di Cormons e dell'Agrotecnica Isontina.