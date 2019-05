Alexandre Mourout a Cinemazero

Evento speciale martedì 21 maggio a Cinemazero. Alle 21.00 Alexandre Mourout presenterà al pubblico il suo documentario Il bambino è il maestro – il metodo Montessori, un’indagine sull’ approccio educativo che vuole celebrare e nutrire il desiderio di conoscenza di ogni bambino.



Il regista ha portato la sua macchina da presa nella più antica scuola montessoriana di Francia (con bambini dai 3 ai 6 anni) e li ha osservati. Ha incontrato allievi felici, liberi di muoversi, capaci di lavorare da soli o in piccoli gruppi. Alcuni leggono, altri fanno il pane o le divisioni, ridono o dormono. L’insegnante rimane una presenza molto discreta. I bambini hanno guidato il regista attraverso un intero anno scolastico, aiutandolo a capire la magia della loro autonomia e autostima, il lato di una nuova società di pace e libertà.



Secondo il metodo Montessori, ereditato da Maria Montessori nel 1907, infatti, l’educazione non dovrebbe limitarsi alla ricerca di nuovi metodi per l’arida trasmissione della conoscenza, ma il suo scopo dovrebbe essere di dare l’aiuto necessario allo sviluppo dell’umanità.