Alle Grotte di Villanova arriva 'La Compagnia dei Riservati'

Alla Grotta Nuova di Villanova arriva lo speleo teatro e l’atmosfera si tinge di giallo. La Compagnia dei Riservati porterà uno spettacolo teatrale, che coinvolgerà il pubblico di tutte le età, direttamente in grotta, grazie a una nuova collaborazione con il Gruppo Esploratori e Lavoratori Grotte di Villanova (Gelgv), partita proprio recentemente.



Sabato 20 luglio, alle 20.30, sarà proposta “La vendetta si serve fredda!”, una vera e propria caccia al criminale in versione “sotterranea”. Gli attori, nei panni di speciali investigatori, chiederanno l'aiuto dei presenti per far luce su un misterioso delitto irrisolto. Per partecipare è necessaria la prenotazione. L’evento, fanno sapere gli organizzatori, è a numero chiuso. Il ritrovo alla reception delle grotte è fissato per le 20. Al termine della caccia all’assassino ci sarà un brindisi.

Per informazioni, costi e prenotazioni scrivere a tizcaver@gmail.com, contattare il numero 347-8830590(WhatsApp) oppure visitare i siti internet www.grottedivillanova.it o www.lacompagniadeiriservati.it.



Sempre durante il mese di luglio, sarà proposto anche un appuntamento dedicato agli appassionati delle meditazioni e del relax. Torna “Vibes”, bagno sonoro di gong e campane tibetane, suonate a quattro mani da Stefano Dalan e Andrea Sodomaco. L'appuntamento è domenica 21 luglio, alle 18:30. In questo caso, il ritrovo alla reception grotte è previsto alle 18. Per informazioni, costi e prenotazioni scrivere a tizcaver@gmail.com, chiamare Tiziana al numero 347-8830590 (WhatsApp) o visitare il sito www.altronde.it.



Durante tutto il mese di luglio, inoltre, la Grotta Nuova sarà visitabile da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 13.30 alle 18, e anche domenica, dalle 10 alle 18.

Per info www.grottedivillanova.it. Per prenotazione comitive e centri estivi, invece, il numero da comporre è 389-4488965