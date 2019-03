Il Centro interdipartimentale per lo sviluppo della lingua e della cultura del Friuli (CIRF) dell’Università di Udine celebra la ricorrenza della festa della Patria del Friuli (3 aprile) con l’organizzazione dello spettacolo musicale “La Sabide. Alle origini del Cristianesimo aquileiese”. L’evento, promosso in collaborazione con l'Educandato statale Collegio Uccellis, l'associazione musicale Sante Sabide, la Scuola di Musica“Città di Codroipo e l'associazione culturale Don Gilberto Pressacco, è in programma domenica 31 marzo alle 20.30 nella chiesa di Santa Chiara, in via Gemona 23 a Udine, con ingresso libero e gratuito.

"L’azione scenica – spiega il suo autore, Luca De Clara - si svolge in cinque quadri per coro, attori e musicisti ed è una sorta di viaggio tra religione, storia e attualità alla ricerca delle radici mediterranee e contaminate della cultura friulana". Sul palco, la corale Sante Sabide di Goricizza, diretta da Cristian Cozzutti, la compagnia teatrale Sot la Nape di Varmo e gli allievi del Dipartimento di teatro della Scuola di Musica Città di Codroipo, con la regia di Monica Aguzzi.