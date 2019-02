Alpi Giulie Cinema compie 29 anni

Presentata questa mattina al Teatro Miela di Trieste la 29esima edizione di Alpi Giulie Cinema, la rassegna cinematografica dedicata alla montagna, organizzata dall'Associazione Monte Analogo in collaborazione con Arci Servizio Civile, al via martedì 12 febbraio.

Giuliano Gelci, coordinatore della rassegna, ha sottolineato l'importante traguardo che viene raggiunto quest'anno con la XXV edizione del concorso cinematografico "la Scabiosa Trenta", il premio riservato alle produzioni di autori originari delle regioni alpine di Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Carinzia dedicate alla montagna. Idea che sembrava forse velleitaria 25 anni fa ma che si è dimostrata, invece, lungimirante e vincente viste anche le opere e i registi che in questi anni si sono aggiudicati il premio.

Il presidente di Monte Analogo, Fulvio (Marko) Mosetti, ha rimarcato che proprio il premio, anzi i premi, sono stati un’altra idea vincente, autentiche opere d'arte, di volta in volta realizzate da diversi artisti regionali con tecniche e materiali che caratterizzano le loro diverse espressioni artistiche. Quest'anno, per far risaltare l'importanza del primo quarto di secolo raggiunto, Monte Analogo ha commissionato la creazione dell'opera agli studenti del Liceo artistico Max Fabiani di Gorizia.

Matteo Sione, dirigente di Monte Analogo, aiuto istruttore Fasi e presidente del Gruppo Corsari delle Giulie della Società Alpina delle Giulie, ha successivamente illustrato il programma di quest'anno, che spazia dalle grandi pareti alle discese nella neve selvaggia, dalla tutela dell'ambiente all'avventura nelle sue espressioni più nobili.

Sette giornate, 19 produzioni (Italia, Usa, Austria, Canada, Francia, Spagna, Germania, Belgio, Finlandia e Regno Unito), vari ospiti, due premi (Scabiosa Trenta e Hells Bells) è in sintesi la straordinaria e originale offerta di emozioni proposta in questa edizione che, come sempre, inizierà a Trieste con proiezioni pomeridiane e serali, in febbraio al Teatro Miela e marzo al BarLibreria Knulp.

In allegato il programma dettagliato della rassegna a Trieste, che successivamente sarà circuitata in tutta la Regione e in Croazia e Slovenia.