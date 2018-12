Andrea Centazzo a Palazzo d'Arconco

Il compositore, artista, scrittore, autore teatrale Andrea Centazzo è stato ricevuto oggi, a Palazzo d'Aronco, dal sindaco di Udine Pietro Fontanini e dall'assessore alla cultura Fabrizio Cigolot.

“Per noi è sempre un piacere poter ricevere friulani che hanno saputo eccellere a livello internazionale, contribuendo a portare alto il nome del Friuli e dei friulani, conosciuti in tutto il mondo per la laboriosità, il talento, la serietà – ha detto il sindaco Fontanini -. L’originalità della sua musica, ricca di influenze, contaminazioni, suggestioni è l’immagine perfetta dell’apertura e della creatività di questo grande friulano”.



Centazzo che da anni vive a Los Angeles ha donato in omaggio alcune copie del suo ultimo lavoro intitolato “Sacred Gong Dive”.

“Non credo sia un caso che l'ultimo lavoro del maestro si ispiri alla figura di Leonardo Da Vinci. La sua personalità - ha sottolineato l'assessore Cigolot - ricorda infatti chiaramente quella dell’uomo rinascimentale poliedrico, studioso, geniale”.



Venerdì 14 dicembre, alle 21, Andrea Centazzo sarà sul palco del Visionario con 'Cycles of Life', un concerto multimediale gratuito promosso dal Comune e Furclap di Giovanni Floreani. Assieme al Mastro si esibiranno Sergio Armaroli (vibrafono), Giancarlo Schiaffini (trombone) e Giovanni Floreani (cornamuse).