Andrea Damante alla consolle del Cantera Social Club

Andrea Damante, dj, produttore e showman affermato sarà ospite speciale al Cantera Social Club, sabato 1 giugno, per la notte “Shaut” più divertente e coinvolgente della riviera triestina.



Uno dei più amati personaggi del momento, Andrea Damante nasce a Gela il 9 marzo 1990, ma cresce a Verona. Dopo essersi diplomato, si iscrive alla facoltà di Economia, ma decide di non proseguire gli studi universitari per dedicarsi completamente alla carriera musicale, da sempre il suo più grande sogno. A 19 anni incontra il suo mentore e amico Simone Farina, dj, produttore e fondatore di Saifam, un’importante casa discografica che gli consente di diventare dj resident nei club più importanti e prestigiosi d’Italia.



Divenuto produttore di musica elettronica e dj, nel 2014 Andrea Damante esordisce in televisione nel programma di Canale 5 "Temptation Island", presentato da Filippo Bisciglia, nel quale ha il ruolo di tentatore. Successivamente, prende parte come tronista a "Uomini e Donne", il celebre programma condotto nel pomeriggio feriale di Canale 5 da Maria De Filippi. Inizia così a essere ospite di diversi programmi televisivi, tra cui “Pomeriggio Cinque”, “Domenica Live” e “Verissimo”. Nel settembre del 2016 viene scelto come uno dei concorrenti della prima edizione italiana del "Grande Fratello Vip", arrivando quasi alla fine. Contemporaneamente si dedica alla musica: a giugno 2017 esce il suo singolo Follow my pamp, e comincia a interessarsi anche al canto, oltre che fare il dj.



A settembre 2017 apre il suo shop online di abbigliamento e accessori, il Damante shop.