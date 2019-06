Anteprima Contaminazioni digitali

Apre in anteprima il Festival Contaminazioni digitali, giovedì 6 giugno ore 21.30 all’Ara Pacis Mundi sul colle di Medea (Gorizia), lo spettacolo multimediale di teatro e videomapping architetturale 1918: Un mondo nuovo? scritto e realizzato dall’Associazione 47/04 con gli studenti del Liceo Petrarca di Trieste, in partenariato con il comune di Medea (ingresso libero).



1918: Un mondo nuovo? rappresenta la conclusione di un lungo percorso formativo intitolato “Un mondo nuovo? Italiani, sloveni e austriaci alla fine della Grande guerra” e intende raccontare le conseguenze della Prima guerra mondiale sulle popolazioni e le società europee coniugando i linguaggi del teatro e della musica con le potenzialità espressive del videomapping.



Inserito nella programmazione di Contaminazioni digitali, Festival promosso dal Comune di Artegna e dal Comune di Cormons e curato dall’Associazione Quarantasettezeroquattro in collaborazione con il CSS Teatro stabile di innovazione del FVG, 1918: Un mondo nuovo? è un intreccio si storie, di sguardi e di esperienze di vita, segnate da un prima e da un dopo. Prima e dopo il 11 novembre 1918, alle ore11.00. Prima e dopo la firma dell’armistizio.



In particolare la drammaturgia si sofferma – attraverso l’interazione tra immagini, testimonianze e riflessioni personali – sulle conseguenze sociali e quotidiane che la Guerra ha avuto sulla vita delle persone che abitano nei territori interessati dallo spostamento dei confini ma proponendo anche uno sguardo più ampio, che accomuna il destino di milioni di europei.



1918: Un mondo nuovo? nasce dal progetto che ha coinvolto gli studenti e ha posto al centro di un ciclo di seminari, conferenze e di un percorso formativo in alternanza scuola-lavoro la questione della riconfigu-razione dei confini e delle identità a seguito dei trattati di Versailles e di Rapallo che sancirono i nuovi confini dell’Europa, portando alla dissoluzione di secolari Imperi multietnici e alla nascita di nuove realtà in cui lo Stato sarebbe dovuto coincidere con la Nazione, una sostanziale riorganizzazione, su base etnica, della carta dell'Europa



A seguire Contaminazioni digitali si sposta a Cormons venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 giugno (giornata realizzata in collaborazione con la Fieste da Viarte)



Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero