Aperti (di sera) per Bruce

L'Angolo della Musica di Udine, insieme a soli altri undici negozi di dischi in Italia, prende parte ad un'iniziativa speciale per i fan di Bruce Springsteen. Giovedì 13, il negozio prolungherà l'apertura per festeggiare l'uscita del nuovo album di inediti del ‘Boss’, ‘Western Stars’, prevista per venerdì 14.

Dalle 19 in poi, in via Aquileia, per celebrare l’attesa pubblicazione dell’album di studio numero 19 della rockstar del New Jersey, è prevista una vera festa per i fan di Springsteen, con musica e gadget. L'evento inizierà alle 19 e tra gli ospiti sono per ora annunciati Miky Martina, il ‘Boss della Val Canale’, insieme al chitarrista Tony Longheu, in attesa di ascoltare ‘Western Stars’.