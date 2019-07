Archeologia sul grande schermo, Alberto Angela svela i misteri di Cleopatra

Decima edizione per l’Aquileia Film Festival, rassegna di cinema, arte e archeologia. Il format è quello ormai rodato: quattro serate da martedì 23 a venerdì 26, in cui cinema, archeologia, arte e grandi divulgatori scientifici intervistati da Piero Pruneti animeranno il sito Unesco. La piazza della Basilica ogni sera si trasformarà in una sala cinematografica a cielo aperto e il pubblico sarà chiamato a indicare il vincitore del Premio Aquileia tra i film in concorso, scelti tra il meglio della produzione internazionale a tema archeologico e storico. Si parte con Tintoretto – un ribelle a Venezia e la conversazione-intervista con Roberto Pisoni e Melania Mazzucco. Le altre pellicole permetteranno al pubblico di ‘viaggiare’ in Mesopotamia, a Creta e in Oman, nell’antica regione della Pisidia e in Egitto, accompagnati da esperti come l’archeologo e accademico Paolo Matthiae e il guru indiscusso della divulgazione scientifica Alberto Angela, che chiuderà la rassegna parlando di Cleopatra.