Arriva nelle sale Penguin Highway

Un’invasione di… pinguini! Dopo il successo di Mirai di Mamoru Hosoda, a novembre approda nelle sale italiane il secondo appuntamento della stagione degli Anime al Cinema, distribuiti da Nexo Digital in collaborazione con Dynit per offrire agli spettatori un viaggio oltre le porte del tempo e dello spazio alla scoperta di nuovi mondi. Il 20 e 21 novembre scatta l'ora di Penguin Highway. Tratto dal romanzo di Tomihiko Morimi che ha conquistato la critica vincendo il prestigioso Japan SF Grand Prize, Penguin Highway è il nuovo inventivo lungometraggio di Hiroyasu Ishida che con i suoi precedenti lavori (Fumiko’s confession e Sonny Boy & Dewdrop Girl) ha raccolto numerosi consensi da parte della critica e vinto numerosi premi, basti citare il Fantasia International Film Festival, il Best Animated Feature Film 2018, il Satoshi Kon Award e l’Audience Award.

La storia ci racconta di Aoyama, dieci anni, studente serio e diligente che ha un modo tutto suo di vedere e conoscere il mondo: tiene dei quaderni su cui annota quotidianamente le sue osservazioni, i suoi esperimenti e le sue esplorazioni. Un giorno alcuni pinguini compaiono improvvisamente nella città in cui vive. Ma, così come sono apparsi, misteriosamente i pinguini spariranno… Quando la sua “sorellona” lancerà una lattina e questa si trasformerà proprio in un pinguino, Aoyama deciderà di investigare e di scoprire le cause di queste misteriose apparizioni…

Il lungometraggio è stato realizzato dal dinamico Studio Colorido, che ha già dimostrato nei lavori precedenti grande inventiva e padronanza tecnica e che in questo caso ha lavorato sulla sceneggiatura di Makoto Ueda. Il Design dei Personaggi è stato affidato a Youjirou Arai e le musiche a Umitarou Abe. Nella versione giapponese del film, che in Italia sarà proposto invece nella sua versione doppiata, la celebre Kana Kita è l’interprete di Aoyama, mentre Yuu Aoi (Tokyo Ghoul the movie, Redline) presta la sua voce alla “sorellona”.

A eseguire il tema musicale del film, Good Night, ci sarà Hikaru Utada. Si tratterà della sua prima canzone per un film di animazione dal 2012, dopo Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo.

IN SALA. In Friuli Venezia Giulia aderiscono l’Uci di Fiume Veneto e Villesse, il Kinemax di Monfalcone, il The Space Cinecity di Pradamano e Trieste, il Cineplex Città Fiera di Martignacco, il Nazionale di Trieste e il Visionario di Udine.