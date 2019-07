Artisti lungo la via Julia Augusta

Un moderno Carro di Tespi che intreccia teatro-danza e musica, accompagnando gli spettatori lungo il percorso della Iulia Augusta nel 2200° anniversario della fondazione della città romana di Aquileia. Quanto dista il mare? è il progetto (vincitore del bando regionale) firmato da Claudio De Maglio per la Nico Pepe di Udine: una carovana artistica con un cast molto ampio, formato dai giovani attori della Civica accademia d’arte drammatica e della compagnia di danza Arearea, guidati da Roberto Cocconi.

L’intreccio del testo originale dello spettacolo è frutto di una scrittura fondata sull’antica tradizione dei canovacci della Commedia dell’arte. Strutturato in forma itinerante, Quanto dista il mare? parte domenica 21 da Zuglio e si conclude lunedì 29 ad Aquileia. Nelle tappe intermedie lungo l’antica via romana (il 22 a Tolmezzo, il 24 a Reana, Tricesimo, Cassacco e Treppo Grande, il 25 a Palmanova e Privano), pubblico e partecipanti scopriranno siti poco conosciuti.

Puntando a promuovere i temi del patrimonio artistico archeologico, grazie anche a una progettualità articolata che unisce la fotografia di Luca D’Agostino e la multimedialità, la carovana trarrà alimento dalle tracce romane che incontra per costruire le diverse storie, fermandosi in una piazza, in un cortile, all’incrocio di una antica centuriazione o in una area archeologica, prima di riprendere il cammino.