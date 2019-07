Bibione, Bike Nights con Matteo Pascotto

Proseguono a Bibione le Bike Nights, ogni martedì sera fino al 27 agosto: in bicicletta da Bibione Pineda fino al Faro, pedalando insieme al chiaro di luna in mezzo alla natura per andare ad ascoltare buona musica nella suggestiva location sul mare. Domani, martedì 16 luglio alle 21.15, protagonista il cantautore Matteo Pascotto.

Nato a Portogruaro nel 1983, comincia lo studio della chitarra all’età di 13 anni e successivamente, dopo diverse collaborazioni in vari progetti musicali, all’età di 24 anni decide di iniziare a scrivere alcuni brani in italiano, sentendo il desiderio di raccontare e raccontarsi. il suo ultimo album è "8 Cose": un disco pop che vede convivere suoni minimali ed una buona dose di groove.

Le bike nights mettono a disposizione da una guida esperta, con la quale si percorrerà il lungomare ciclabile “Passeggiata Adriatico”, che collega il punto più ad est della località con quello più a ovest. Dando le spalle al sole che tramonta si pedalerà lungo la meravigliosa pista ciclabile che propone da un lato la brezza marina, dall’altro il profumo dei fiori. Il percorso è di circa 9 chilometri, con specifici punti di raccolta: la partenza da Bibione Pineda – Kokeshi alle20:30, il Lido del Sole – Piazzale Adriatico (ore 20.40), Bibione Spiaggia di fronte all’Hotel Corallo (ore 20.50) e Piazzale Zenith (ore 21). Punto d’arrivo il Faro, dove alle 21.15 si potrà assistere gratuitamente a un concerto live dei migliori gruppi emergenti di Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Le Bike nights e gli eventi collegati sono promossi dal comune di San Michele al Tagliamento, in collaborazione con Confcommercio, Bibione Spiagge e The Groove Factory. Media partner Radio Gioconda. Per informazioni: info@comunesanmichele.it