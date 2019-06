Black Coffe al Cantera di Sistiana

Secondo appuntamento estivo dedicato ai Grandi Eventi Open Air: al Cantera / Reload Events domenica 30 giugno, arriva Black Coffee, il più importante artista di musica elettronica del Sud Africa, una delle figure di spicco del panorama internazionale, oggi resident del celebre Hï Ibiza. L'evento inizierà alle 18.00 e la performance di Black Coffee è prevista verso le 21.30.



L’artista di Durban – vero nome Nkosinathi Innocent Maphumulo – ha suonato ovunque, da istituzioni underground come il Panorama Bar di Berlino a festival enormi e importanti come l’Ultra a Miami e il Tomorrowland in Belgio.

Ha iniziato a frequentare l’ambiente dei dj mentre era ancora un ragazzino. Faceva parte di un soundsystem mobile. Parallelamente al suo crescente interesse per la musica da ballo, da adolescente forma gli Shana con Mnqobi Mdabe e Thandukwazi Sikhosana, gruppo influenzato dalle tradizioni musicali sudafricane e dai suoni elettronici contemporanei.



Il trampolino di lancio verso la fama risale al 2003 quando, dopo aver studiato jazz alla Durban University of Technology e aver continuato a fare il dj, Black Coffee ha l’opportunità di frequentare la Red Bull Music Academy (RBMA) a Cape Town. Questa esperienza cambierà in maniera irreversibile la sua prospettiva, permettendogli di lavorare con il leggendario trombettista jazz sudafricano Hugh Masekela. Il remix del 2005 di Black Coffee della canzone “Stimela” di Masekela è il primo successo del DJ/producer che segna una connessione esplicita tra il passato e il futuro del Sudafrica. Questo gli suggerisce la direzione da intraprendere: combinare il suo background jazz con i beat.



L’esperienza alla Red Bull Music Academy ha contribuito notevolmente al lancio della carriera musicale di Black Coffee. Il primo album omonimo di Black Coffee ha segnato la considerevole storia della house sudafricana e anche i ritmi funky e latini dei produttori newyorkesi come Masters At Work e Joe Claussell e altri artisti americani come Osunlade e Karizma, anch’essi influenzati dai ritmi africani.



Mentre la carriera di Black Coffee decollava in Sudafrica, la sua musica stava cominciando a penetrare anche il mercato europeo. La rispettata etichetta de house francese Real Tone pubblica il suo brano ‘Even Though’. Nel 2009, ha vinto due premi con il terzo album “Home Brewed” ai South African Music Awards, per il Best Urban Dance Album e per la categoria Best Male Artist e nel 2011 si è esibito nello stadio Moses Mabhida di Durban, “Africa Rising” di fronte a 8.000 persone.



Black Coffee è diventato stratosferico con il successivo album “Africa Rising” e lo spettacolo dal vivo: un DVD e un triplo CD che è stato certificato doppio disco di platino in un mese. Dopo il grande successo di “Africa Rising” e l’album “Pieces Of Me” del 2015, disco di platino in Sud Africa, ha prodotto diversi grandi singoli pubblicati negli Stati Uniti su Ultra Music.



Essendo la star del Sudafrica più in vista a livello mondiale per quanto riguarda la musica elettronica, Black Coffee sente un senso di responsabilità nei confronti del suo paese. Fra le imprese filantropiche, la FAM Academy di Johannesburg è il suo prossimo grande progetto extra scolastico: un college dedicato alla moda, all’arte e alla musica, con lo stilista americano Virgil Abloh (mister Off White) tra i nomi di alto profilo coinvolti.



Come dj Black Coffee è sempre alla ricerca di nuovi artisti da inserire nei suoi dj set, per lo più composti da giovani produttori sudafricani: un modo in cui rimane un passo avanti rispetto alla concorrenza.