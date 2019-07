Blue Notte, il jazz oltre tutti i confini

Giunto alla nona edizione, Blue Notte Gorizia Festival è un progetto e modello di valorizzazione culturale costruito nell’ambito del territorio transfrontaliero, che offre ogni anno proposte e approfondimenti culturali e musicali di qualità. ’Contaminazione’ è il tema di quest’anno, che parte domenica 14 in un luogo particolarmente significativo, il monte San Michele, con un reading poetico arricchito dalla musica di Giovanni Maier (contrabbasso) e Gabriele Cancelli (tromba). Lo stesso giorno, al Castello di Rubbia, scavato nella roccia del Carso, il concerto del Trio Bizarre, composto da tre originali esponenti del jazz contemporaneo.

Giovedì 25 iniziano i concerti oltre confine: a Šempeter Blue Notte Giovani, una serata dedicata ai giovani talenti del territorio transfrontaliero, coi vincitori del Music Live Contest UpGiovani, e il giorno dopo i francesi Rosedale, uno dei più quotati gruppi rock-blues in Europa. Sabato 27 si torna a Gorizia con il concerto di Aynsley Lister, chitarrista dell’anno nel 2015 per i British Blues Awards. Il 2 agosto la chiusura al Castello di Rubbia con i Quintorigo, che alla voce presentano il friulano Alessio Velliscig.