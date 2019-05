Blues in Villa riapre Villa Varda a fine luglio

L'associazione culturale Blues In Villa ha presentato la 21° edizione della storica rassegna musicale ‘Blues in Villa’, che anche nell’estate 2019 sarà ospitato nel parco di Villa Varda a Brugnera.



Tre gli appuntamenti, a partire dal 25 luglio, Si inizia con lo speciale Trio composto da Peter Erskine alla batteria, Eddie Gomez al contrabbasso e Dado Moroni al pianoforte.



Venerdì 26 luglio a calcare il palco di Villa Varda saranno i Licaones, una delle band più dinamiche del funky jazz nazionale, con il sassofonista friulano di fama internazionale Francesco Bearzatti. A chiudere la rassegna, sabato 27, il chitarrista blues newyorkese Eric Bibb.



A contorno degli eventi musicali, quest'anno sono previsti anche alcuni appuntamenti per la valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici locali: giovedì u25 na visita guidata a Villa Varda e venerdì 26 una degustazione di prodotti della regione.



Entrambi gli appuntamenti sono gratuiti per chi acquistato il biglietto della serata e fino ad esaurimento dei post. Per partecipare agli eventi collaterali è necessario prenotarsi sul modulo on-line reperibile sul sito www.bluesinvilla.com o sugli eventi della pagina www.facebook.com/bluesinvilla.