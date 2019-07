Bob Sinclar al Cantera Social Club

Sarà Bob Sinclar, il famoso disc jockey e produttore discografico francese, l’ospite speciale del Cantera Social Club, sabato 13 luglio, in Baia di Sistiana (Trieste).

Pseudonimo di Christophe Le Friant – Bob Sinclar nasce dal personaggio di Bob Saint-Clair, interpretato da Jean-Paul Belmondo nel film “Come si distrugge la reputazione del più grande agente segreto del mondo” di Philippe de Broca del 1973 – l’artista internazionale è proprietario della casa discografica Yellow Productions, fondata nel 1990 con DJ Yellow.



La prima club hit di Bob Sinclar fu "Gym tonic", una collaborazione con Thomas Bangalter dei Daft Punk che ne fu co-produttore. Nel disco venne campionata la voce di Jane Fonda prelevando il suono da una audiocassetta di fitness. La stessa Jane Fonda negò la sua autorizzazione all'uso di quel campione sonoro, così i due produttori co-produssero una cover collaborando con Paul Glancey e Duncan Glasson degli Spacedust. Il brano raggiunse il primo posto nella classifica dei singoli del Regno Unito.



Seppur già famoso nell'ambiente disco, Bob Sinclar ha ottenuto fama mondiale a livello commerciale, con la canzone “Love Generation” del 2005. Nel 2006 ha vinto il World Music Award al miglior dj nel mondo. Il 16 maggio 2007, in onore della vittoria di Nicolas Sarkozy, e sotto sua richiesta, mixa in Place de la Concorde.



Nel 2009 esce il suo nuovo album, che ha visto un lavoro di circa un anno alle spalle e conta la collaborazione di grandi artisti come il consolidato Steve Edwards, ma anche personaggi come Sugarhill Gang, Shabba Ranks, Kevin Lyttle, Tony Rebel. Con questo disco, uscito a maggio, Sinclar torna sulle musicalità del reggae e del reggaeton da lui reinterpretati in chiave da discoteca. Campiona la Lambada dei Kaoma e Bongo Bong di Manu Chao, utilizza Mr. Tambourine Man di Bob Dylan per ritornare, poi, alla house che lo ha reso celebre dei tempi di “Kiss my eyes” con “The way I feel”.



Sperimenta anche la musica indiana e mediorientale con i brani “We are everything” e “Belly Dancer”.



Il 12 marzo 2010 venne pubblicato il suo nuovo album “Made in Jamaica” che fu candidato anche ai Grammy: è una raccolta dei suoi più grandi successi remixati e riagganciati in chiave reggae. Nell'album sono presenti solo due inediti: “I Wanna”, singolo, che vede la collaborazione nella parte vocale del giamaicano Shaggy e di Sahara. Il secondo inedito è “Rainbow of Love” che viene estratto come singolo in una versione più dance, rispetto all'originale reggae chiamato Rainbow of Life, cantata da Ben Onono. Quest'ultima canzone viene usata come colonna sonora dello spot dell'Alfa Romeo Mito, in cui compare lo stesso Sincar. Sempre nel 2010 pubblica “Bob Sinclar: Th Best Of”, raccolta di tutti i suoi singoli più famosi. Il 4 gennaio 2011 viene pubblicato il suo nuovo singolo “Tik Tok", in collaborazione con Sean Paul.



Il 15 aprile 2011 Bob Sinclar lancia il video di “Far l’amore", remix del brano scritto da Gianni Boncompagni e Daniele Pace e composto da Carmelo Carucci e portato al successo da Raffaella Carrà nel 1976 “A far l'amore comincia tu”; il brano raggiunge la sesta posizione nella classifica FIMI dei singoli più scaricati in Italia. Nel 2011, insieme a Raffaella Carrà, commenterà per l'Italia l'Eurovision Song Contest 2011.



Nello stesso anno interpreta sé stesso nel cinepanettone Vacanze di Natale a Cortina con Christian De Sica e Sabrina Ferilli. Del film ha curato la colonna sonora, intitolata “Bob Sinclar presenta: Vacanze di Natale a Cortina”, che è salita in classifica sino alla posizione numero 10, contenente il remix di “Maracaibo” e "Dolce vita” che, nella versione originale, erano presenti in Vacanze di Natale (1983), il primo cinepanettone della serie. Lancia inoltre “Fuck with You”, il suo ultimo lavoro con la cantante Sophie Ellis Bextor, anticipando il suo nuovo album, “Disco Crash”, uscito il 31 gennaio 2012.

Appassionato giocatore di tennis ha girato un video sul campo dello Stade Roland Garros durante gli Open di Francia, inoltre dotato di un fisico tonico e scolpito ha fatto da modello al marchio di underwear Yamamay.



Nel 2013 pubblica un nuovo album intitolato “Paris by Night”. Nell'estate del 2014 pubblica il singolo “Heart of Glass” per aiutare l'UNICEF, in collaborazione con la modella Gisele Bündchen. Nel 2015 lavora nuovamente con Raffaella Carrà per il singolo “Forte”. Nell'estate 2016 esce il singolo “Somebody who needs me”, nel settembre 2017 ha pubblicato il singolo “Til the Sunrise Up con Akon”.



L'8 giugno 2018 ha pubblicato il singolo “I Believe”, con la partecipazione vocale di Tonino Speciale.