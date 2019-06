Bohemian Rhapsody torna sul grande schermo

Lunedì 10 giugno alle ore 21.30 sul grande schermo all’aperto del Giardino “Loris Fortuna” di piazza Primo Maggio torna uno dei film più amati della scorsa stagione: stiamo parlando di Bohemian Rhapsody, coinvolgente celebrazione dei Queen, della loro musica e del loro leggendario frontman Freddie Mercury! Protagonista del film uno straordinario Rami Malek, vincitore del premio Oscar come miglior attore protagonista.

Bohemian Rhapsody ricostruisce l’ascesa della band attraverso le sue iconiche canzoni e il suo sound rivoluzionario, la sua crisi quasi fatale, man mano che lo stile di vita di Mercury andava fuori controllo, e la sua trionfante reunion alla vigilia del Live Aid, quando Mercury condusse la band in una delle performance più grandiose della storia del rock. Il film cementa l’eredità di una band che è sempre stata più di una famiglia e che continua ancora oggi a ispirare gli outsider, i sognatori e gli appassionati di musica.

Ricordiamo che Secret Garden è organizzato in collaborazione con il Comune di Udine (per il cartellone di UdinEstate). La proiezione si svolgerà al Giardino Loris Fortuna, Piazza I° Maggio anche in caso di pioggia. Solo in caso di condizioni atmosferiche con rischio di incolumità per gli spettatori le proiezioni saranno annullate. Non sono previsti spostamenti al chiuso. La biglietteria dell’arena “Loris Fortuna” sarà aperta dalle 21.

Speciale promozione estate: €6 biglietto intero senza Card / €5 biglietto ridotto o con Card (Under 26 €4.50 Biglietto senza Card / €4 biglietto con Card).

Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432/227798.