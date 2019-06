Buon compleanno Pupi & Pini!

Nel 1995 cominciava l’avventura di Pupi & Pini, la rassegna di teatro di strada e di figura, fiore all’occhiello della località balneare, con una veste internazionale e la partecipazione di compagnie europee e d’oltreoceano.

Edizione dopo edizione nella rassegna Pupi & Pini si sono avvicendati spettacoli di leggero divertimento e spettacoli di riflessione che hanno toccato temi e messaggi di valore universale. Una ricchezza e una varietà di trame, di contenuti, di modalità espressive, di tecniche di messa in scena, di immagini, di colori, di ombre e proiezioni, di musiche, di canzoni, di danze, di costumi, di scenografie.



Ora, con un lieto ritorno di alcune delle compagnie che ne hanno fatto la storia, la Città si appresta a festeggiare il 25° compleanno di Pupi & Pini.

Il programma si apre lunedì 1 luglio alle ore 21:30 al Parco Hemingway con lo spettacolo “Nessun dorma!”, liberamente tratto da Turandot, il dramma lirico in tre atti musicato da Giacomo Puccini e ispirato all'omonima fiaba teatrale di Carlo Gozzi, nella rappresentazione di Teatrolinguaggi.

Il mondo dei burattini rivive con lo spettacolo di Ivano Rota, che li scolpisce lui stesso a mano e di grandi dimensioni in linea con la tradizione bergamasca; di Moreno Pigoni e la sua compagnia di Modena dedita alla Commedia dell’Arte; di Gaspare Nasuto, il più famoso “guaratellaro” del Pulcinella partenopeo nel mondo; di Tonino Murru, creatore burattinaio che arriva dalla Sardegna con il suo “Areste Paganos e la farina del diavolo” ed infine di Paolo Saldari della compagnia L’Aprisogni, di Treviso.



L’entusiasmo per l’arte dello spettacolo è garantita da ritorno di artisti come Gek Tessaro, l’apprezzatissimo illustratore e scrittore per l'infanzia, qui nelle veste di ideatore di uno spettacolo di grande suggestione e poesia come il “Il circo delle Nuvole”; Andrea Lugli, del Baule Volante, uno tra i più apprezzati ed interessanti attori del Teatro per Ragazzi, protagonista de “La bella e la bestia”; la compagnia Dottor Bostik, fondata da Dino Arru, una delle poche formazioni che percorrono con coraggio e successo un cammino d'avanguardia nel "teatro degli oggetti"; il Teatro del Buratto, di Milano, uno dei centri di produzione teatrale per l'infanzia più importanti d’Italia.

Toccano poi il cuore di grandi e piccoli i pupazzi creati e animati dalla compagnia Abruzzo Tu.cu.r., protagonisti dello spettacolo “Il vecchio, il mare”, ispirato al romanzo di Ernest Heminway, e quelli della compagnia Habanera, di Marina di Pisa, dello spettacolo “Don Chisciotte e la luna”, scolpiti in gommapiuma da Patrizia Ascione, che condurrà anche un laboratorio di creazione pupazzi in Biblioteca (per il quale è necessario prenotarsi).



In Biblioteca trovano spazio scenico due formazioni, molto diverse tra loro, ma straordinarie nella loro unicità: il Teatro delle Marionette degli Accettella di Roma, storica formazione e famiglia d’arte, che gestisce da oltre cinquant’anni all’Eur il “Mongiovino”, Teatro stabile delle marionette, e Coppelia Theatre con le marionette da polso di Jlenia Biffi, che fonde scienza e tradizione, cinema e teatro di figura.



Il viale pedonale di Sabbiadoro si fa festoso con le parate di strada di tre delle migliori formazioni italiane: Italento, Piccolo Nuovo Teatro, Terzo Studio.



Evento speciale conclusivo dell’edizione, il teatro dei Pupi di Mimmo Cuticchio, il puparo più famoso di Sicilia, che porta in tutto il mondo il prestigio de L’Opera dei Pupi, riconosciuta dall’Unesco come “capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell’Umanità”.



Ad arricchire il programma, un percorso espositivo in due sezioni, dedicato ai venticinque anni di Pupi & Pini:

al Parco Hemingway: una carrellata festosa e colorata delle immagini dei luoghi, dei protagonisti, degli spettacoli che sono stati il cuore di questa manifestazione.

in Biblioteca: una mostra suddivisa in due sezioni; una che presenta un piccolo omaggio alla compagnia “I Piccoli” di Podrecca, con le fotografie d’epoca della collezione della Famiglia d’Arte Monticelli e un’altra di esposizione delle locandine e degli opuscoli di tutte le edizioni della rassegna Pupi & Pini, che negli ultimi anni portano la firma di illustratori prestigiosi: Altan, Gek Tessaro, Alessandra Cimatoribus.



Quest’anno l’immagine guida della rassegna è stata ideata dalla triestina Nicoletta Costa, che con la sua cifra stilistica ha impreziosito l’opuscolo-programma, che diventa un simpatico souvenir di Lignano.

La rassegna è organizzata dalla Biblioteca Comunale di Lignano Sabbiadoro, con la direzione artistica del Teatro del Drago di Ravenna e il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Il programma è disponibile sul sito www.lignano.org