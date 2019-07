Buona la prima per la Filarmonica Verdi

Come si dice in casi come questi, buona la prima. Un foltissimo pubblico ha partecipato, l'altra sera a Ronchi dei Legionari, al primo dei tanti appuntamenti messi in cantiere per festeggiare i 150 dalla fondazione della società filarmonica Giuseppe Verdi. Gremita piazza della Concordia che, forse poco usata nel corso dell'anno, ha ospitato un memorabile concerto sostenuto dal coro misto diretto dalla maestra Francesca Moretti, dalla banda e dalla banda giovanile Ottava Nota, dirette dalla maestra Fulvia Antoniali, impreziosito dalla presenza dei plurimedagliati ballerini del Club Diamante guidato dai maestri Fulvio e Marisa Settomini.

Una serara di musica a 360 gradi, quella caratterizzata dal titolo “Verd'Estate”, conclusasi con un brindisi generale propiziato dalle parole e dal canto di Marino Boscarol, per molti anni presidente della filarmonica ronchese. A sottolineare il valore di questa associazione è stata il vicesindaco, Paola Conte che, presente accanto all'assessore alle politiche sociali, Gianpaolo Martinelli, al consigliere comunale, Renato Chittaro, e al consigliere regionale, Diego Moretti, ha voluto mettere in luce anche la grande collaborazione esistente con l'amministrazione cittadina che non mancherà di offrire il proprio sostegno anche nell'occasione dei tanti appuntamenti per il 150esimo anniversario di fondazione.

E in effetti sono tante le iniziative promosse nei prossimi mesi. “Chiuderemo così come abbiamo iniziato il nostro 150esimo anniversario – ha spiegato il presidente, David Cusimano - con una vetrina di tutte le nostre sezioni, che speriamo, ma ne siamo convinti, possano continuare lungo il loro cammino ed anche crescere. D'altronde festeggiare i 150 anni di vita ci dà la grossa responsabilità di fare in modo che questa storia ultracentenaria possa proseguire riuscendo a dare ancora alla nostra cittadina cultura, musica e sostegno. Voglio dire grazie a tutti ed in special modo a tutto il direttivo ed agli attivisti per il grosso lavoro fatto e che faranno per la realizzazione del calendario di eventi”.

Prossimo appuntamento sabato 10 agosto, giornata del patrono San Lorenzo, con la collaborazione della Pro Loco, con “Marciando sotto le stelle”, sfilata di bande lungo le vie cittadine, con partenza alle 20.30 da piazza Unità d'Italia e arrivo con gran finale nell'area pedonale davanti al municipio.