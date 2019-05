Cabaret sloveno con Boris Kobal

Martedì 28 maggio 2019 alle ore 20.30 presso il Kulturni dom di Gorizia (via I. Brass 20) si terrà il sesto appuntamento della sedicesima edizione del Festival trilingue di teatro comico “Komigo 2019”. L’appuntamento porta in scena il cabaret “Hvala, ker ste z mano” (Grazie, di essere con me), con il “funambolo del teatro sloveno”, Boris Kobal di Trieste.



Il prossimo appuntamento del festival “Komigo 2019” si terrà, sempre al Kulturni dom di Gorizia, govedì 6 giugno 2019 alle ore 20.30. con lo spettacolo “Petelinji zajtrk” (La collazione del gallo), prodotta dalla compagnia teatrale “Sentjakobsko gladalisce” di Lubiana.



Presso la segreteria del Kulturni dom di Gorizia (tel. 0481.33288 – info@kulturnidom.it) è in corso la prevendita dei biglietti. Biglietti per singolo spettacolo: interi 15,00 € e ridotti 10,00 € (abbonati SSG, studenti, pensionati e disoccupati).