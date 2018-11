Cantautore necessario sulla rotta Roma-Friuli

E' uno dei padri nobili del cantautorato romano, frequentatore dello storico Folkstudio da cui tutti, prima o poi, sono passati, autore di canzoni entrate nel repertorio di altri grandi artisti, nonché componente di formazioni storiche come la Schola Cantorum. Da quasi 20 anni, Edoardo De Angelis è legato al Friuli per varie esperienze e progetti, da Canzoni di Confine a Folkest e Mittelfest: “Ormai, da voi mi sento sempre uno di casa” – spiega. E’ anche per questo che, a poche settimane dall’esibizione al Premio Tenco, ha scelto questa terra per presentare il suo nuovo album di inediti, Nuove Canzoni, pubblicato dall’etichetta Il Cantautore Necessario.

La presentazione ufficiale del nuovo lavoro – che comprende una doppia collaborazione con il friulano Valter Sivilotti – è fissata per sabato 24 alle 12 all’Angolo della Musica di Udine. Alle 20.30, al Teatro S. Giorgio, nel concerto ‘Storie da raccontare’, inserito nella prima edizione del festival dell’archeologia pubblica ‘Senza Confini’, De Angelis si calerà nei panni del cantautore-archeologo per scavare nelle pagine del tempo, negli umori che distinguono un’anima da un’altra anima.

Il terzo appuntamento, domenica 25 a S. Giorgio di Nogaro (Villa Dora), è un concerto che raccoglie “storie d’amore e di vita dedicate a tutte le donne alle quali non siamo mai sufficientemente riconoscenti”. Una raccolta di storie e canzoni in cui l’artista romano narra la sua lunga esperienza di cantautore, ma anche di produttore e operatore culturale, in un emozionante diario di viaggio. Un recital che raccoglie i suoi brani più noti e amati e in particolare quelli dell’album Non ammazzate Anna: lavoro apertamente dedicato all’universo femminile, un atto di impegno personale e civile.