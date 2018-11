Carlo Berlese nuovo presidente Usci Fvg

Il Consiglio direttivo dell'Usci Friuli Venezia Giulia ha eletto, con parere unanime, alla presidenza dell’associazione corale regionale Carlo Berlese, attuale presidente dell’Usci Pordenone, in sostituzione di Franco Colussi che, dopo otto anni, ha lasciato la carica per motivi personali.

Negli ultimi anni Colussi ha guidato l’Usci Fvg in un progressivo consolidamento e sviluppo come soggetto rappresentativo per la coralità regionale riconosciuto dalla Regione. Tra i risultati più evidenti, accanto alla ricchissima attività concertistica e formativa, vanno citati l’aumento dei cori affiliati (oggi oltre 400), che fanno dell’associazione regionale uno dei principali protagonisti nel panorama corale nazionale, e la promozione di grandi progetti di rete e di eventi corali di rilievo come il recente concerto in memoria della Grande Guerra che nel settembre scorso ha riunito oltre 900 coristi provenienti dall’intera regione.

Concerti, editoria, grandi eventi, numerosi progetti formativi e collaborazioni con importanti soggetti culturali sul territorio saranno ora affidati alla guida del compositore, direttore di coro e docente Berlese, da molti anni protagonista attivo della scena corale regionale nelle fila dell’Usci Fvg. Diplomato in pianoforte, musica corale e direzione di coro nei conservatori di Udine e Venezia, ha diretto vari cori della regione, è insegnante di educazione musicale presso l’Istituto comprensivo di Cordignano ed è attualmente direttore artistico di uno dei più importanti concorsi corali nazionali, ovvero lo storico Concorso Città di Vittorio Veneto.