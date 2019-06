Casarsa, tra Vivaldi e il grande schermo

Proseguono gli eventi estivi della Città di Casarsa della Delizia promossi dall’Assessorato alla Cultura. Venerdì 28 giugno alle 21 la Chiesa di Santa Margherita, in località Sile, ospiterà il concerto del Magnificat Rv611 e Gloria Rv 589 di Antonio Vivaldi. Si esibiranno l'Insieme vocale elastico e HieroPhonia Vocalis con il Quartetto Pezzè. Direttori i maestri Gaetan Nasato Tagnè e Fabrizio Fucile. Un evento all'interno dei festeggiamenti patronali della località e organizzato dall associazione Giovanni Fabris, parrocchia Sant’Ulderico e Antonio Abate di Orcenico Inferiore in collaborazione con la Città di Casarsa della Delizia e con il patrocinio del Comune di Zoppola.

CINEMA ALL'APERTO. La Pro Casarsa della Delizia proporrà nel Giardino di Palazzo De Lorenzi Brinis 5 appuntamenti con il cinema all'aperto, sempre il lunedì alle 21.15 (ingresso intero 3 euro, under 12 e possessori Carta giovani gratuito). Titoli per tutti i gusti: dalla commedia Book club (1 luglio), al documentario Diritti (8 luglio con ingresso gratuito), ai film di animazione Rex - Un cucciolo a palazzo (15 luglio), al dramma Chesil beach (22 luglio) fino alla commedia italiana Ma cosa ci dice il cervello (29 luglio).

EVENTI PER I GIOVANI. Il Giardino del Progetto Giovani a Palazzo De Lorenzi Brinis ospiterà martedì 2 luglio alle 20.30 "I do it - Sport da giganti": torneo di calcio balilla umano, kick and stick con il bersaglio gigante e summer Music con Lollo Dj. Serata pensata dai giovani per i giovani col progetto “Diamo forma”. Dall'11 al 13 luglio invece si terrà "Attorno al fuoco Citizens Summer Camp", esperienza di 3 giorni per vivere momenti di socializzazione e di crescita personale confrontandosi sui valori del rispetto, della legalità, del dialogo, della condivisione e della diversità. Dedicato a ragazze e ragazzi dai 15 ai 20 anni, sempre con il Progetto Giovani che poi il 16 luglio proporrà la giornata al mare o in montagna "On the road". Martedì 23 luglio nuovo appuntamento con "I do it - Summer games night" con tornei di calcio 4 vs 4, greenvolley 4 vs 4, basket 3 vs 3 maschile e femminile, ping pong più la Summer music con Lollo DJ.

ORGANIZZATORI. Gli eventi estivi della Città di Casarsa della Delizia sono promossi dall’Assessorato alla Cultura insieme all’Assessorato alle Politiche giovanili, Pari Opportunità e Attività produttive e al Progetto Giovani, in collaborazione con Pro Casarsa della Delizia, Beorcja di Versutta, Associazione Giovanni Fabris, Parrocchia di Santa Croce e Beata vergine del Rosario di Casarsa della Delizia, Parrocchia di San Giovanni Battista di San Giovanni e Coop Casarsa.