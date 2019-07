Cathy Krier, una pianista sulla collina

Prosegue la proposta culturale ideata da Vigne Museum Associazione Culturale per la stagione estiva 2019. Venerdì 12 alle 21 il Vigne Museum di Rosazzo, struttura artistico-architettonica di Yona Friedman, realizzata con Jean-Baptiste Decavèle nel 2014 per i 100 anni di Livio Felluga, sarà animato dalla performance musicale della pianista lussemburghese Cathy Krier dal titolo “Crossing Borders”.

L’appuntamento musicale, a ingresso libero, si inserisce nella serie dedicata a Il Contemporaneo al Vigne Museum — e si integra con gli appuntamenti iniziati con la manifestazione L’Età del Rimedio durante la quale dibattiti, mostre e installazioni temporanee si sono susseguite per due lunghi week end fino a culminare con l’incontro pubblico Paesaggi futuri al Vigne Museum – Rivoluzione Pianeta.

Quest’anno lo spazio dedicato alla musica vede come protagonista la pianista lussemburghese Cathy Krier, che “incanta con intelligenza”.

Dopo aver iniziato a suonare il pianoforte in tenera età al Conservatorio di Lussemburgo, la Krier ha intrapreso una carriera internazionale, esibendosi principalmente in Europa, Stati Uniti e Cina. Per il Vigne Musuem Cathy Krier eseguirà musiche di Denis Schuler, Claude Debussy, Evangelia Rigaki e György Ligeti.

Il concerto, realizzato in collaborazione con SimulArte, regalerà al pubblico presente un’esperienza sotto le stelle in cui il Vigne Museum, circondato da vigneti e sito sulla sommità di una piccola collina a Rosazzo, diventa una piccola isola sonora, un teatro in cui artista, musica, pubblico e paesaggio sono i protagonisti che condividono lo spazio e l’interpretazione di importanti compositori del Novecento e contemporanei.