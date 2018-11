Catine a teatro per solidarietà

Uno spettacolo esilarante per sostenere con il sorriso i bisognosi della Carnia. Il format teatrale “Risate e solidarietà” ritorna per il sesto anno consecutivo al Teatro Candoni grazie al forte impegno sociale dei club service Lions e Rotary di Tolmezzo, con il patrocinio del Comune di Tolmezzo, dell’Ert Fvg, della Fondazione Luigi Bon e di Carniarmonie. Ospite, venerdì 14 dicembre al Teatro Candoni di Tolmezzo con inizio alle ore 20.45, l’amatissima “cabarista friulucana” Caterina Tomasulo, con un nuovo esilarante spettacolo strappa sorrisi dal titolo “Catine Scio’, la cjargnele dal tac”. I biglietti, a prezzo unico di 8 euro, sono in vendita presso l’edicola “Il Fiammifero” in via Matteotti 2, il “Market Stadio” in via Divisione Osoppo 33 e il “Punto di Nello” in via Grialba 7 a Tolmezzo.





Tutti i proventi di questo nuovo e originale monologo, con storici e nuovi personaggi dove la lingua, la cultura e le abitudini dei friulani vengono raccontati con l’humor mai scontato e geniale della mattatrice Catine, verranno convertiti in beni di prima necessità e consegnati alle persone e alle famiglie più bisognose della Carnia, grazie alla collaborazione con l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 dell’Alto Friuli, la Caritas, la Croce Rossa e l’Associazione San Vincenzo. Prendere coscienza delle nuove povertà, significa trovare il modo per aiutare i bisognosi. Per info: gpmcarnia@gmail.com.