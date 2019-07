Cenerentola a Mumbai per Secret Garden

Che cosa significa rimanere vedova in un villaggio in India? L’opera d’esordio della regista indiana Rohena Gera ce lo racconta con delicatezza e con semplicità attraverso questa storia d’amore che vede protagonista una moderna Cenerentola. Giovedì 11 luglio alle 21.30 sul grande schermo all’aperto del Giardino “Loris Fortuna” di piazza Primo Maggio.

Ratna è una giovane vedova che lavora come cameriera in un lussuoso appartamento di Bombay, di proprietà del ricco Ashwin. Spostatasi nella metropoli dopo lamorte del marito, la donna riesce a lavorare, guadagnare abbastanza per far studiare la sorella minore e trovare persino piccoli spazi per coltivare la sua passione. La vita di Ratna cambia quando Ashwin lascia la fidanzata ad un passo dalle nozze, perché alla ricerca di un coinvolgimento più profondo e di una partner più autentica.

Ricordiamo che Secret Garden è organizzato in collaborazione con il Comune di Udine (per il cartellone di UdinEstate). La proiezione si svolgerà al Giardino Loris Fortuna, Piazza I° Maggio anche in caso di pioggia. Solo in caso di condizioni atmosferiche con rischio di incolumità per gli spettatori le proiezioni saranno annullate. Non sono previsti spostamenti al chiuso. La biglietteria dell’arena “Loris Fortuna” sarà aperta dalle 21.

Speciale promozione estate: €6 Biglietto intero senza Card / €5 Biglietto ridotto o con Card (Under 26 €4.50 Biglietto intero senza Card / €4Biglietto ridotto o con Card).

Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432/227798.