Christo - Walking on Water a Cinemazero

“Camminerete letteralmente per tre chilometri sull’acqua”: con queste parole l’artista Christo ha presentato al pubblico il suo progetto di The Floating Piers, un’esperienza unica e affascinante, che ora rivive nel documentario Christo - Walking on Water che lunedì 17 e martedì 18 giugno alle 16.45 e mercoledì 19 giugno alle 16.45 sarà in programmazione a Cinemazero.

Dieci anni dopo la scomparsa della moglie e partner artistica Jeanne-Claude, Christo realizza il progetto che aveva concepito insieme alla compagna molti anni prima, un ponte galleggiante che univa le sponde del lago d’Iseo.

Il reportage di Andrey Paounov, racconta, nei dettagli più vivi, l’intero processo che ha portato allo sviluppo dell’opera d’arte. Accurato e dettagliato, il film segue i lavori restituendo allo spettatore immagini di grande impatto – visioni dall’alto, dalla città o dal lago stesso - spesso toccanti, della messa in posa di un’opera costituita da 220 mila cubi in plastica assemblati da altrettanti viti giganti e ricoperti di tessuto arancione, quell’arancione ormai sedimentato nella memoria di tutti.

Sullo sfondo di questa epica e memorabile follia – le complesse trattative a metà fra arte e politica, le sfide ingegneristiche, le imprese logistiche, per non parlare della pura forza della natura, illustrata da panorami mozzafiato – vediamo dispiegarsi il sogno di un artista e ci avviciniamo all’uomo che lo insegue: Christo.