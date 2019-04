Cinema in Fvg, ogni euro ne vale dodici

Ampiamente maggiorenne, la Fvg Film Commission consolida la sua attività di promozione cinematografica del territorio della nostra regione chiudendo il 2018 con numeri da record e preparandosi a confermare i dati nel 2019. “Lo scorso è stato proprio un anno d’oro – commenta il presidente, Federico Poilucci -. Il merito va soprattutto alle fiction italiane: ‘La porta rossa’ che ha bissato il successo della prima stagione con oltre 3 milioni di telespettatori a puntata, ‘Il silenzio dell’acqua’ con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, ‘Rocco Schiavone’ che è arrivato a Cividale e ‘Il commissario Montalbano’ che ha registrato a Venzone. Il 2019 dovrebbe mantenersi stabile: per esempio, la fiction ‘Volevo fare la rockstar’ ha segnato il primato per quel che riguarda i giorni di lavorazione”.



Passerella di star

Per quanto riguarda il grande schermo il 2019 segna il ritorno di Hollywood, con una vera, grande produzione americana che girerà a Trieste dal 17 al 27 aprile. Sul set di ‘The Hitman’s Wife’s Bodyguard’ vedremo Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson di nuovo insieme per il sequel di ‘Come ti ammazzo il bodyguard’ con Antonio Banderas, Morgan Freeman e Salma Hayek. Sempre al cinema arrivano alcuni film girati nel 2018, che hanno come sfondo il Fvg: ‘L’indesiderato’ con Aldo Baglio nel suo primo ruolo da ‘solista’; ‘Paradise – Tutta un’altra vita’ di Davide Del Degan che – reduce dal successo a Cannes con il documentario ‘L’ultima spiaggia’ - ha scelto Sauris per ambientare il suo film d’esordio; ‘Alba’ di Dalibor Matanic vincitore del gran premio della giuria nella sezione Un certain regard a Cannes nel 2015; ‘Menocchio’ di Alberto Fasulo e ‘Se ti abbraccio non aver paura’ di Gabriele Salvatores, che per la quarta volta ha allestito il set nella nostra regione.



“La ricaduta sul territorio è importante – sottolinea Poilucci -. In pratica per ogni euro di contributo pubblico erogato, le produzioni hanno creato un indotto che ne vale 12”.

Tra i protagonisti della stagione in corso c’è anche Matteo Oleotto, regista goriziano di ‘Zoran, mio nipote scemo’ che è tornato dietro la macchina da presa per dirigere la fiction Rai ‘Volevo fare la rockstar’.



“Abbiamo girato per più di 120 giorni in Friuli – racconta -. La fiction avrebbe dovuto essere trasmessa questa primavera, ma poi si è optato per un periodo più ‘forte’: l’autunno. È ispirata all’omonimo blog di Valentina Santandrea che, mamma di Camilla, Lucia e Carolina, racconta la sua famiglia moderna, un po’ strampalata ed eccentrica. una famiglia contemporanea che affronta i problemi di tutti i giorni”.



Location ideale

“Per la sua ambientazione, il paese inventato di Caselonghe, ho scelto location a Gorizia e Cormons - prosegue il regista -. Le riprese, iniziate il 3 settembre scorso, si sono concluse a febbraio. Protagonisti l’attore udinese Giuseppe Battiston, Valentina Bellè ed Emanuela Grimalda, oltre a una serie di attori reclutati in loco, come Maria Grazia Plos, Alex Cendron, Maurizio Fanin, Paola Bonesi. È stata un’esperienza intensa, impegnativa ma che mi ha gratificato molto. In fondo sono un regista, stare sul set è quello che amo fare”.