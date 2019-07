Cinemadivino fa tappa a Mansuè

Cinemadivino Fvg, organizzato da Cinemazero e Associazione Le Donne del vino Fvg in collaborazione con Latteria di Aviano, ritorna a Tenute Tomasella (Mansuè), per il quarto evento di questa edizione, giovedì 18 luglio a partire dalle 19.30.

La cantina, situata al confine tra il Friuli e il Veneto, è la contaminazione riuscita di due aree diverse sia per caratteristiche geografiche che per culture e tradizioni. Una commistione che stimola da sempre a cogliere il meglio da entrambe le aree nella ricerca continua di quei dettagli che portano un vino ad essere non solo corretto, ma anche emozionante.

Ed è proprio il vino a fare, giustamente, da padrone durante la serata, con la degustazione di tre vini della tenuta (Cabernet Franc Friuli Doc – Friulano Friuli Doc e Rigole Spumante) accompagnati da un aperitivo offerto dalla latteria di Aviano.

Alle 21.30, dopo una visita alle cantine, Morto tra una settimana (o ti ridiamo i soldi) l’irriverente commedia britannica firmata Tom Edmunds, sarà proiettato sul grande schermo all’aperto. Un’opera prima scorretta, cinica ed esilarante: una vera black comedy, gustosa in ogni scena.

Protagonista della vicenda William, giovane scrittore insoddisfatto della sua vita, dopo aver tentato più volte di suicidarsi, decide di ingaggiare Leslie, killer professionista, per porre fine ai propri tormenti.